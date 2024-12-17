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"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления - РИА Новости, 17.12.2024
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02:32 17.12.2024 (обновлено: 02:37 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления - РИА Новости, 17.12.2024
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления
"Аэрофлот" начал продавать субсидируемые билеты на 23 направления в 2025 году, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:32
2024-12-17T02:37
владивосток
хабаровск
петропавловск-камчатский
аэрофлот
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать субсидируемые билеты на 23 направления в 2025 году, сообщили в пресс-службе перевозчика.Как уточнили в компании, полеты будут субсидироваться из Москвы и обратно в аэропорты ряда региональных центров Дальнего Востока и Сибири, включая Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск и Владивосток. Кроме того, в частности, по льготным ценам можно будет приобрести билеты из Петербурга в Калининград.
https://ria.ru/20241216/aeroflot-1989352331.html
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владивосток, хабаровск, петропавловск-камчатский, аэрофлот
Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Аэрофлот
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления

Аэрофлот открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Аэрофлот" начал продавать субсидируемые билеты на 23 направления в 2025 году, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Как уточнили в компании, полеты будут субсидироваться из Москвы и обратно в аэропорты ряда региональных центров Дальнего Востока и Сибири, включая Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск и Владивосток. Кроме того, в частности, по льготным ценам можно будет приобрести билеты из Петербурга в Калининград.
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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ВладивостокХабаровскПетропавловск-КамчатскийАэрофлот
 
 
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