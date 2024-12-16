Жестянников: На Вологодчине уделяют особое внимание развитию ветеринарии
Глава Заксобрания Вологодчины поддержал идею проекта "Земский ветеринар"
© iStock.com / AnnaStillsВетеринар рассматривает рентгеновский снимок кота
© iStock.com / AnnaStills
Ветеринар рассматривает рентгеновский снимок кота. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников поддержал предложение о запуске проекта "Земский ветеринар" для привлечения специалистов в ветеринарные службы.
Как сообщает пресс-служба регпарламента, Жестянников принял участие в работе комиссии Совета законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, на которой, в частности, были рассмотрены вопросы организации работы ветеринарных служб.
"Прозвучало хорошее предложение – запустить проект "Земский ветеринар" по аналогии с теми, которые у нас действуют для медиков и педагогов, включающий в себя набор льгот для специалистов", - прокомментировал Жестянников.
Он отметил, что руководство Вологодской области уделяет особое внимание вопросу развития ветеринарии.
"В этом году мы поддержали инициативу Георгия Филимонова об увеличении на 34% заработной платы государственных ветеринарных врачей. Также в Вытегре строится первая в области модульная ветеринарная станция, обновляется оборудование материально-технической базы областной ветслужбы", - пояснил он.
Глава Заксобрания подчеркнул, что особого внимания требует вопрос привлечения инвестиций, в том числе, в научные исследования для разработки инновационных технологий для обеспечения качественными лекарствами, кормовыми добавками и диагностическими средствами.
"Помимо этого, обсудили развитие отечественного семеноводства и селекции. Хорошие практики почерпнул в Сколтехе, которые планируем внедрять и у нас. На заседании комиссии обсудили отличное предложение – для регионов, входящих в нечерноземную зону, ввести повышающий коэффициент в размере 1,2 при распределении субсидий субъектам РФ. Для нашего региона это актуально", - добавил Жестянников.
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