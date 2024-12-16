https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989377534.html

Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных

Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных - РИА Новости, 16.12.2024

Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных

В Вологодской области антиалкогольная повестка находится в числе приоритетных; кроме ряда ограничений, которые будут введены в области с 1 марта 2025 года,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:46

2024-12-16T09:46

2024-12-16T09:46

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Вологодской области антиалкогольная повестка находится в числе приоритетных; кроме ряда ограничений, которые будут введены в области с 1 марта 2025 года, обсуждается вопрос о введении законодательных мер, которые позволят регулировать неуправляемую сферу самогоноварения, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Мера вынужденная, но крайне необходимая. Любители "самопала" занимаются производством алкогольных напитков в домашних условиях, порой это приводит к страшным последствиям. Трагедия на улице Предтеченской в Вологде тому подтверждение", - цитирует пресс-служба регпарламента слова Жестянникова. По его словам, еще во время пандемии россияне активно увлеклись самогоноварением. Спрос на аппараты вырос втрое, предприниматели получили большую прибыль. Проконтролировать использование самогонных аппаратов невозможно. "Напомню, что ответственность за процесс "гонки" без цели сбыта на сегодняшний момент законодательством не предусматривается. Обязательная регистрация самогонного оборудования установлена только для оборудования, обладающего емкостью от 200 декалитров. Минздрав РФ собирается разработать предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи аппаратов в зависимости от их производительности", - отметил Жестянников. Спикер подчеркнул, что необходимо добавить регистрацию всех без исключения самогонных аппаратов, установить единый стандарт производства таких устройств, обеспечивать проверку качества. "Добавлю, что основная цель концепции, предложенной министерством здравоохранения РФ, уменьшить смертность, заболеваемость и случаи инвалидности, вызванные чрезмерным потреблением алкоголя. Губернатор Вологодской области озвучивал аналогичные цели, предлагая ограничить продажу алкоголя в регионе. Так что в основополагающих вопросах мы движемся общим курсом с федеральным ведомством. Нет сомнений, что опыт Вологодчины будет глубоко изучен и учтен при принятии конкретных решений", - подчеркнул спикер.

https://ria.ru/20241213/zhestyannikov-1989122421.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, сергей жестянников