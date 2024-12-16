Рейтинг@Mail.ru
Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
09:46 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/zhestyannikov-1989377534.html
Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных
Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных - РИА Новости, 16.12.2024
Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных
В Вологодской области антиалкогольная повестка находится в числе приоритетных; кроме ряда ограничений, которые будут введены в области с 1 марта 2025 года,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T09:46
2024-12-16T09:46
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8165bc714c7bb7e2002e5bcd4c450d4a.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Вологодской области антиалкогольная повестка находится в числе приоритетных; кроме ряда ограничений, которые будут введены в области с 1 марта 2025 года, обсуждается вопрос о введении законодательных мер, которые позволят регулировать неуправляемую сферу самогоноварения, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. "Мера вынужденная, но крайне необходимая. Любители "самопала" занимаются производством алкогольных напитков в домашних условиях, порой это приводит к страшным последствиям. Трагедия на улице Предтеченской в Вологде тому подтверждение", - цитирует пресс-служба регпарламента слова Жестянникова. По его словам, еще во время пандемии россияне активно увлеклись самогоноварением. Спрос на аппараты вырос втрое, предприниматели получили большую прибыль. Проконтролировать использование самогонных аппаратов невозможно. "Напомню, что ответственность за процесс "гонки" без цели сбыта на сегодняшний момент законодательством не предусматривается. Обязательная регистрация самогонного оборудования установлена только для оборудования, обладающего емкостью от 200 декалитров. Минздрав РФ собирается разработать предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи аппаратов в зависимости от их производительности", - отметил Жестянников. Спикер подчеркнул, что необходимо добавить регистрацию всех без исключения самогонных аппаратов, установить единый стандарт производства таких устройств, обеспечивать проверку качества. "Добавлю, что основная цель концепции, предложенной министерством здравоохранения РФ, уменьшить смертность, заболеваемость и случаи инвалидности, вызванные чрезмерным потреблением алкоголя. Губернатор Вологодской области озвучивал аналогичные цели, предлагая ограничить продажу алкоголя в регионе. Так что в основополагающих вопросах мы движемся общим курсом с федеральным ведомством. Нет сомнений, что опыт Вологодчины будет глубоко изучен и учтен при принятии конкретных решений", - подчеркнул спикер.
https://ria.ru/20241213/zhestyannikov-1989122421.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973866648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_741bca1f98c813069bbc5946d64e69e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Жестянников: на Вологодчине антиалкогольная повестка — в числе приоритетных

На Вологодчине планируют регулировать неуправляемую сферу самогоноварения

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Вологодской области антиалкогольная повестка находится в числе приоритетных; кроме ряда ограничений, которые будут введены в области с 1 марта 2025 года, обсуждается вопрос о введении законодательных мер, которые позволят регулировать неуправляемую сферу самогоноварения, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников.
"Мера вынужденная, но крайне необходимая. Любители "самопала" занимаются производством алкогольных напитков в домашних условиях, порой это приводит к страшным последствиям. Трагедия на улице Предтеченской в Вологде тому подтверждение", - цитирует пресс-служба регпарламента слова Жестянникова.
По его словам, еще во время пандемии россияне активно увлеклись самогоноварением. Спрос на аппараты вырос втрое, предприниматели получили большую прибыль. Проконтролировать использование самогонных аппаратов невозможно.
"Напомню, что ответственность за процесс "гонки" без цели сбыта на сегодняшний момент законодательством не предусматривается. Обязательная регистрация самогонного оборудования установлена только для оборудования, обладающего емкостью от 200 декалитров. Минздрав РФ собирается разработать предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи аппаратов в зависимости от их производительности", - отметил Жестянников.
Спикер подчеркнул, что необходимо добавить регистрацию всех без исключения самогонных аппаратов, установить единый стандарт производства таких устройств, обеспечивать проверку качества.
"Добавлю, что основная цель концепции, предложенной министерством здравоохранения РФ, уменьшить смертность, заболеваемость и случаи инвалидности, вызванные чрезмерным потреблением алкоголя. Губернатор Вологодской области озвучивал аналогичные цели, предлагая ограничить продажу алкоголя в регионе. Так что в основополагающих вопросах мы движемся общим курсом с федеральным ведомством. Нет сомнений, что опыт Вологодчины будет глубоко изучен и учтен при принятии конкретных решений", - подчеркнул спикер.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Жестянников: в бюджете ФОМС Вологодчины остались незадействованные средства
13 декабря, 18:12
 
Вологодская областьВологодская областьСергей Жестянников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала