https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html

"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского

"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского - РИА Новости, 16.12.2024

"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского

Британские спецслужбы в нужный момент вывезут главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины. Такое мнение высказал в... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T01:05

2024-12-16T01:05

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские спецслужбы в нужный момент вывезут главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", — написал он.Дубинский также поддержал версию о том, что к подрыву "Северных потоков" могли быть причастны британские спецслужбы, которые действовали через Украину, чтобы Лондон, по его мнению, мог ослабить своих исторических соперников — Францию и Германию.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.

https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html

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