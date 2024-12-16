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"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского - РИА Новости, 16.12.2024
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01:05 16.12.2024 (обновлено: 01:11 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/zelenskiy-1989351309.html
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского - РИА Новости, 16.12.2024
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского
Британские спецслужбы в нужный момент вывезут главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины. Такое мнение высказал в... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T01:05
2024-12-16T01:11
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские спецслужбы в нужный момент вывезут главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", — написал он.Дубинский также поддержал версию о том, что к подрыву "Северных потоков" могли быть причастны британские спецслужбы, которые действовали через Украину, чтобы Лондон, по его мнению, мог ослабить своих исторических соперников — Францию и Германию.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989317526.html
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в мире, лондон, украина, франция, владимир зеленский, андрей ермак, александр дубинский, el mundo, верховная рада украины
В мире, Лондон, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Александр Дубинский, El Mundo, Верховная Рада Украины
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент вывезут в Британию

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британские спецслужбы в нужный момент вывезут главу киевского режима Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака из Украины. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", — написал он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
На Западе отреагировали на странное заявление Зеленского о Сирии
15 декабря, 16:46
Дубинский также поддержал версию о том, что к подрыву "Северных потоков" могли быть причастны британские спецслужбы, которые действовали через Украину, чтобы Лондон, по его мнению, мог ослабить своих исторических соперников — Францию и Германию.
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что в дипломатических кругах украинской столицы очень обеспокоены тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По сообщениям издания, появилась информация о том, что Запад готовит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным с 2023 года президентским выборам.
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Созданная Зеленским телестудия показала карту Украины без Крыма, пишут СМИ
Вчера, 00:34
 
В миреЛондонУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАлександр ДубинскийEl MundoВерховная Рада Украины
 
 
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