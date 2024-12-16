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Захарова удивилась словам главы МИД Люксембурга о Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
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13:30 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/zaharova-1989425192.html
Захарова удивилась словам главы МИД Люксембурга о Грузии
Захарова удивилась словам главы МИД Люксембурга о Грузии - РИА Новости, 16.12.2024
Захарова удивилась словам главы МИД Люксембурга о Грузии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась рассуждениям министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, который заявил 15 декабря, что... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:30
2024-12-16T13:30
в мире
грузия
россия
люксембург (округ)
саломе зурабишвили
мария захарова
михаил кавелашвили
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась рассуждениям министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, который заявил 15 декабря, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС". "А какие-то страны можно? Разве за результаты выборов в принципе наказывают или поощряют? Дико слышать подобные рассуждения в 21 веке, да ещё и от "развитых демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов. Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту". Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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в мире, грузия, россия, люксембург (округ), саломе зурабишвили, мария захарова, михаил кавелашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Люксембург (округ), Саломе Зурабишвили, Мария Захарова, Михаил Кавелашвили, Евросоюз
Захарова удивилась словам главы МИД Люксембурга о Грузии

Захарова удивилась рассуждениям главы МИД Люксембурга Беттеля о наказании Грузии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась рассуждениям министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, который заявил 15 декабря, что Грузию нельзя наказывать за результаты выборов "просто потому, что они не нравятся ЕС".
"А какие-то страны можно? Разве за результаты выборов в принципе наказывают или поощряют? Дико слышать подобные рассуждения в 21 веке, да ещё и от "развитых демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
В здании парламента Грузии на проспекте Руставели 14 декабря прошли выборы нового президента страны. ЦИК объявил, что кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
Ранее предыдущий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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В миреГрузияРоссияЛюксембург (округ)Саломе ЗурабишвилиМария ЗахароваМихаил КавелашвилиЕвросоюз
 
 
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