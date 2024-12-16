https://ria.ru/20241216/vzryvy-1989361060.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:19

2024-12-16T07:19

2024-12-16T07:19

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241216/vzryvy-1989360204.html

https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989359180.html

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хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины