https://ria.ru/20241216/vzryvy-1989361060.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:19
2024-12-16T07:19
2024-12-16T07:19
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/vzryvy-1989360204.html
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хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы