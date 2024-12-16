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В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:56
2024-12-16T06:56
2024-12-16T06:56
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". "В окрестностях Черкасс были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов, в районе города работает ПВО. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 5.42 мск.
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черкассы, черкасская область, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Черкасская область, РБК (медиагруппа)
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы