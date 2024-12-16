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В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:56 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vzryvy-1989360204.html
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:56
2024-12-16T06:56
специальная военная операция на украине
черкассы
черкасская область
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". "В окрестностях Черкасс были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов, в районе города работает ПВО. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 5.42 мск.
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черкассы
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черкассы, черкасская область, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Черкасская область, РБК (медиагруппа)
В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Черкассах
Украинские пожарные на месте пожара в Черкассах - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина".
"В окрестностях Черкасс были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов, в районе города работает ПВО.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 5.42 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеЧеркассыЧеркасская областьРБК (медиагруппа)
 
 
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