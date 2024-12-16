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В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 16.12.2024

В Черкассах прогремели взрывы

Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:56

2024-12-16T06:56

2024-12-16T06:56

специальная военная операция на украине

черкассы

черкасская область

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в районе города Черкассы на фоне воздушной тревоги, передает агентство "РБК-Украина". "В окрестностях Черкасс были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов, в районе города работает ПВО. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Черкасской области звучит с 5.42 мск.

https://ria.ru/20241216/novoivanovka-1989356177.html

черкассы

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черкассы, черкасская область, рбк (медиагруппа)