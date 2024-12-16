https://ria.ru/20241216/vykhodnye-1989360941.html
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря - РИА Новости, 16.12.2024
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:17
2024-12-16T07:17
2024-12-16T16:21
общество
россия
антон котяков
праздники
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками."У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо", — сказал он РИА Новости.Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
https://ria.ru/20241209/prazdniki-1988068316.html
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общество, россия, антон котяков, праздники
Общество, Россия, Антон Котяков, Праздники
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
Котяков: у россиян есть три выходных перед новогодними праздниками
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.
«
"У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо", — сказал он РИА Новости.
Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.