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Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря - РИА Новости, 16.12.2024
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07:17 16.12.2024 (обновлено: 16:21 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/vykhodnye-1989360941.html
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря - РИА Новости, 16.12.2024
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря
Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:17
2024-12-16T16:21
общество
россия
антон котяков
праздники
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.&quot;У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. &lt;…&gt; Работать-то все-таки надо&quot;, — сказал он РИА Новости.Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
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общество, россия, антон котяков, праздники
Общество, Россия, Антон Котяков, Праздники
Котяков высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

Котяков: у россиян есть три выходных перед новогодними праздниками

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Министр труда и социального развития России Антон Котяков в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.
«

"У нас с 29-го по 31-е — три дня выходных. <…> Работать-то все-таки надо", — сказал он РИА Новости.

Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
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