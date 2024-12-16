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Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2024
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14:19 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vsu-1989446730.html
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2024
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ
Командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги, сообщает издание "Украинская правда". РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:19
2024-12-16T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая область
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги, сообщает издание "Украинская правда". По его информации, бригада занимается инженерными работами, в частности, обустройством фортификаций и строительством понтонных переправ. "Самовольно оставивший часть оказался одним из пострадавших от угроз и побоев со стороны тогдашнего командира взвода первого батальона Владислава Пастуха… Об издевательствах над этим солдатом и другими военными в бригаде узнали во время служебных проверок, продолжавшихся с весны 2024 года. Но вместо справедливого наказания виновных, почти всех привлеченных к внутренним расследованиям, включая пострадавших и офицеров, командование бригады перевело в пехотные части", - говорится в расследовании "Украинской правды". По информации издания, в бригаде практиковали несоставление протоколов за употребление алкоголя. Но взамен провинившийся военнослужащий должен был заплатить руководству от 5 тысяч до 20 тысяч гривен (120–480 долларов). "Также я установил много незаконных фактов, в частности избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба… Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - приводит "Украинская правда" слова офицера, служившего в бригаде и занимавшегося внутренней проверкой. В качестве доказательства издание приводит и тексты заявлений от пострадавших военнослужащих. "Я... находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) употреблял алкогольные напитки, за что был неоднократно наказан Пастухом Владиславом Валерьевичем финансово и физически - с применением ко мне грубой физической силы. Также меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной", - приводит текст заявления одного из военнослужащих бригады "Украинская правда". При этом, отмечает издание, уголовное дело из-за издевательств над военнослужащими так и не было возбуждено. Седьмого декабря депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241102/ukraina-1981554809.html
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1988771243.html
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в мире, донецкая область, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая область, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Командир взвода ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги, пишут СМИ

Командир взвода в понтонной бригаде ВСУ избивал подчиненных и вымогал деньги

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал у них деньги, сообщает издание "Украинская правда".
По его информации, бригада занимается инженерными работами, в частности, обустройством фортификаций и строительством понтонных переправ.
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"Самовольно оставивший часть оказался одним из пострадавших от угроз и побоев со стороны тогдашнего командира взвода первого батальона Владислава Пастуха… Об издевательствах над этим солдатом и другими военными в бригаде узнали во время служебных проверок, продолжавшихся с весны 2024 года. Но вместо справедливого наказания виновных, почти всех привлеченных к внутренним расследованиям, включая пострадавших и офицеров, командование бригады перевело в пехотные части", - говорится в расследовании "Украинской правды".
По информации издания, в бригаде практиковали несоставление протоколов за употребление алкоголя. Но взамен провинившийся военнослужащий должен был заплатить руководству от 5 тысяч до 20 тысяч гривен (120–480 долларов). "Также я установил много незаконных фактов, в частности избиение военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба… Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - приводит "Украинская правда" слова офицера, служившего в бригаде и занимавшегося внутренней проверкой.
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В качестве доказательства издание приводит и тексты заявлений от пострадавших военнослужащих. "Я... находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) употреблял алкогольные напитки, за что был неоднократно наказан Пастухом Владиславом Валерьевичем финансово и физически - с применением ко мне грубой физической силы. Также меня привязывали к деревянному кресту и физически издевались надо мной", - приводит текст заявления одного из военнослужащих бригады "Украинская правда". При этом, отмечает издание, уголовное дело из-за издевательств над военнослужащими так и не было возбуждено.
Седьмого декабря депутат Рады Анна Скороход 7 декабря заявляла, что командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто их не сдает, отправляют на самые тяжелые позиции. Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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