https://ria.ru/20241216/vsu-1989446114.html
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году
Вооруженные силы Украины в 2024 году потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 18 тысяч иностранного производства, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:17
2024-12-16T14:17
2024-12-16T14:23
безопасность
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в 2024 году потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 18 тысяч иностранного производства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году в зоне специальной военной операции уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч иностранного производства", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году
ВСУ в 2024 году потеряли 58 тысяч единиц вооружения и техники