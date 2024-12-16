https://ria.ru/20241216/vsu-1989446114.html

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2024 году

Вооруженные силы Украины в 2024 году потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 18 тысяч иностранного производства, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:17

2024-12-16T14:17

2024-12-16T14:23

безопасность

россия

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины в 2024 году потеряли 58 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 18 тысяч иностранного производства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В этом году в зоне специальной военной операции уничтожено свыше 58 тысяч единиц различного вооружения и техники противника, в том числе 18 тысяч иностранного производства", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20241216/belousov-1989443817.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины