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Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 16.12.2024
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12:41 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vsu-1989414172.html
Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении
Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 16.12.2024
Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении
Украинские военные в районе Красноаремйска отступают под натиском российских сил, пишет польское издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:41
2024-12-16T12:41
в мире
донецкая народная республика
курахово
красноармейск
владимир рогов
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские военные в районе Красноаремйска отступают под натиском российских сил, пишет польское издание Rzeczpospolita."Конфликт вступил в решающую стадию. В настоящее время боевые действия идут в восточных окрестностях города (Красноармейск — прим.ред.). Украинцы отступают под натиском российской армии, темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года", — говорится в материале.В понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ВСУ сделали попытку провести контратаку на красноармейском направлении в ДНР, что привело к большому числу погибших и раненых с их стороны и дало преимущество российским войскам.Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241216/nyt-1989387645.html
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донецкая народная республика
курахово
красноармейск
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в мире, донецкая народная республика, курахово, красноармейск, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Курахово, Красноармейск, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении

RP: ВСУ отступают в районе Красноармейска под натиском российских сил

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские военные в районе Красноаремйска отступают под натиском российских сил, пишет польское издание Rzeczpospolita.
«
"Конфликт вступил в решающую стадию. В настоящее время боевые действия идут в восточных окрестностях города (Красноармейск — прим.ред.). Украинцы отступают под натиском российской армии, темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года", — говорится в материале.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:27
В понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ВСУ сделали попытку провести контратаку на красноармейском направлении в ДНР, что привело к большому числу погибших и раненых с их стороны и дало преимущество российским войскам.
Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Норвегии раскрыли истинную цель Запада в конфликте на Украине
Вчера, 08:57
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКураховоКрасноармейскВладимир РоговДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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