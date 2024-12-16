Польские СМИ забили тревогу из-за бегства ВСУ на важном направлении
RP: ВСУ отступают в районе Красноармейска под натиском российских сил
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские военные в районе Красноаремйска отступают под натиском российских сил, пишет польское издание Rzeczpospolita.
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"Конфликт вступил в решающую стадию. В настоящее время боевые действия идут в восточных окрестностях города (Красноармейск — прим.ред.). Украинцы отступают под натиском российской армии, темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года", — говорится в материале.
В понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что ВСУ сделали попытку провести контратаку на красноармейском направлении в ДНР, что привело к большому числу погибших и раненых с их стороны и дало преимущество российским войскам.
Как отмечали в руководстве ДНР, Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в регионе. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся украинских гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
В пятницу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из южной части Курахово в ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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