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При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vsu-1989393123.html
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек - РИА Новости, 16.12.2024
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек
Мирный житель населенного пункта Голая Пристань Херсонской области ранен во время украинского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:57
2024-12-16T10:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель населенного пункта Голая Пристань Херсонской области ранен во время украинского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, под огонь попали 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Голая Пристань ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино, Васильевка.
https://ria.ru/20241216/svo-1989379167.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек

При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель населенного пункта Голая Пристань Херсонской области ранен во время украинского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, под огонь попали 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Голая Пристань ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино, Васильевка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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