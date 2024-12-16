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При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек - РИА Новости, 16.12.2024
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек
Мирный житель населенного пункта Голая Пристань Херсонской области ранен во время украинского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T10:57
2024-12-16T10:57
2024-12-16T10:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 16 дек - РИА Новости. Мирный житель населенного пункта Голая Пристань Херсонской области ранен во время украинского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, под огонь попали 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Голая Пристань ранение получил один мирный житель. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны украинской армии были произведены ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Малокаховка, Забарино, Коханы, Песчановка, Казачьи Лагеря, Каховка, Голая Пристань, Бабино, Васильевка.
https://ria.ru/20241216/svo-1989379167.html
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один человек
При обстреле Голой Пристани в Херсонской области пострадал один мирный житель