ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по Белгородской области
Гладков: украинские военные обстреляли Белгородскую область 30 снарядами
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 30 снарядами и атаковали с использованием 15 беспилотников территорию Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пункта в шести приграничных районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и легковом автомобиле.
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"В Борисовском районе сёла Грузское и Берёзовка подверглись атакам 3 беспилотников. Последствий нет. В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атакованы 2 БПЛА, системой ПВО сбит один из них. Разрушений нет. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного FPV-дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам выпущено 16 боеприпасов и совершена атака 5 беспилотниками. В Краснояружском районе село Демидовка атаковано одним беспилотником. В Шебекинском округе по двум селам выпущено 6 снарядов и совершены атаки с помощью 3 дронов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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