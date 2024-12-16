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Воробьев: в Подмосковье работает 72 индустриальных парка
Воробьев: в Подмосковье работает 72 индустриальных парка - РИА Новости, 16.12.2024
Воробьев: в Подмосковье работает 72 индустриальных парка
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе работает 72 индустриальных парка, а также ведется строительство новых,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:57
2024-12-16T19:57
2024-12-16T19:57
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на данный момент в регионе работает 72 индустриальных парка, а также ведется строительство новых, современных объектов. "Мы строим индустриальные парки, сегодня их работает 72 в Подмосковье, плюс мы начали строительство новых, современных парков, они порядка 100 гектаров в пяти локациях и пять у нас в следующем периоде", - сказал Воробьев в эфире телеканалу "Россия 24". Он добавил, что парки строятся в Одинцовском, Жуковском, Раменском, Ленинском городских округах, а также в Дмитровском. Глава региона подчеркнул, что все это необходимо инновационному бизнесу. "Так как вся инфраструктура есть, и ты заходишь в индустриальный парк за очень символическую цену в случае инвестиций", - заключил Воробьев.
https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989544346.html
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московская область (подмосковье), жуковский, раменское, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Раменское, Андрей Воробьев
Воробьев: в Подмосковье работает 72 индустриальных парка
Губернатор Воробьев: в Подмосковье работает 72 индустриальных парка