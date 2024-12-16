https://ria.ru/20241216/vorobev-1989543872.html

Воробьев: 1,7 трлн рублей составит объем инвестиций в 2024 году

Воробьев: 1,7 трлн рублей составит объем инвестиций в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2024

Воробьев: 1,7 трлн рублей составит объем инвестиций в 2024 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в регионе в этом году составит 1,7 триллиона рублей. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:52

2024-12-16T19:52

2024-12-16T19:52

новости подмосковья

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китай

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в регионе в этом году составит 1,7 триллиона рублей. "Инвестиций в этом году у нас будет 1,7 триллиона рублей – это неплохо, но всегда есть к чему стремиться. И наш бюджет растет. Мы видим рост НДФЛ, несмотря на разные вызовы, в том числе, и инфляционные, все эти беспокойства, связанные со ставкой и так далее. Вместе с тем предприятия приходят, часто приходят благодаря федеральным программам", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что в Московской области виден также рост иностранных инвесторов. Например, из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана, Белоруссии и ОАЭ.

https://ria.ru/20241216/vorobev-1989532932.html

московская область (подмосковье)

индия

китай

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московская область (подмосковье), индия, китай, андрей воробьев