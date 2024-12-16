Воробьев: Фонд защитников Отечества сопровождает семьи участников СВО
Губернатор Воробьев: Фонд защитников Отечества сопровождает семьи участников СВО
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дети, родители и жены участников СВО сталкиваются со сложностями и регион старается сопровождать их в рамках Фонда защитников Отечества и в каждой территории.
"Самое важно сегодня для каждой семьи и для всей нашей страны тема СВО. В Подмосковье было большое количество подразделений, специальных подразделений, высокопрофессиональных. И те ребята, которые ушли по контракту, это требует заметного внимания. Дети, родители, жены сталкиваются со сложностями. В рамках Фонда защитников Отечества, и в каждой территории у нас есть закрепленные семьи, которые мы сопровождаем", - сказал Воробьев в интервью телеканала "Россия 24".
Также в Подмосковье располагается несколько центров по реабилитации для участников СВО, специальных и нацеленных на протезирование и адаптацию бойцов.
"Реабилитация – это сложная тема и состоит она из волонтеров, врачей, психологов или тех, кто умеет оказывать первую медицинскую помощь. Наши хирурги тоже работают на линии соприкосновения, и мы видим их большую вовлеченность. По реабилитации у нас несколько центров, они все специальные, завязанные на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Такой центр большой и заметный работает в Коломне. Общая реабилитация у нас в Ясенках, это Наро-Фоминский городской округ. Сейчас специалисты и ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить там разные процедуры", - сказал Воробьев.
Он добавил, что в сентябре был построен большой центр по реабилитации слепоглухонемых. Там они получают все необходимые навыки по профессии или о жизни.