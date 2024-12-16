https://ria.ru/20241216/vorobev-1989532932.html

Воробьев: Фонд защитников Отечества сопровождает семьи участников СВО

Воробьев: Фонд защитников Отечества сопровождает семьи участников СВО - РИА Новости, 16.12.2024

Воробьев: Фонд защитников Отечества сопровождает семьи участников СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дети, родители и жены участников СВО сталкиваются со сложностями и регион старается сопровождать их в рамках РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T19:05

2024-12-16T19:05

2024-12-16T19:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дети, родители и жены участников СВО сталкиваются со сложностями и регион старается сопровождать их в рамках Фонда защитников Отечества и в каждой территории. "Самое важно сегодня для каждой семьи и для всей нашей страны тема СВО. В Подмосковье было большое количество подразделений, специальных подразделений, высокопрофессиональных. И те ребята, которые ушли по контракту, это требует заметного внимания. Дети, родители, жены сталкиваются со сложностями. В рамках Фонда защитников Отечества, и в каждой территории у нас есть закрепленные семьи, которые мы сопровождаем", - сказал Воробьев в интервью телеканала "Россия 24". Также в Подмосковье располагается несколько центров по реабилитации для участников СВО, специальных и нацеленных на протезирование и адаптацию бойцов. "Реабилитация – это сложная тема и состоит она из волонтеров, врачей, психологов или тех, кто умеет оказывать первую медицинскую помощь. Наши хирурги тоже работают на линии соприкосновения, и мы видим их большую вовлеченность. По реабилитации у нас несколько центров, они все специальные, завязанные на протезирование, адаптацию и реабилитацию. Такой центр большой и заметный работает в Коломне. Общая реабилитация у нас в Ясенках, это Наро-Фоминский городской округ. Сейчас специалисты и ребята попросили построить там многофункциональный бассейн, чтобы проводить там разные процедуры", - сказал Воробьев. Он добавил, что в сентябре был построен большой центр по реабилитации слепоглухонемых. Там они получают все необходимые навыки по профессии или о жизни.

https://ria.ru/20241216/sotskontrakty-1989514465.html

https://ria.ru/20241216/podmoskove-1989512710.html

московская область (подмосковье)

коломна

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московская область (подмосковье), коломна, андрей воробьев