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В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства - РИА Новости, 16.12.2024
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15:27 16.12.2024 (обновлено: 17:14 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/volkswagen-1989479659.html
В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства
В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства - РИА Новости, 16.12.2024
В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства
В Ганновере около ста сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen вышли на акцию против сокращения части производства, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T15:27
2024-12-16T17:14
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Ганновере около ста сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen вышли на акцию против сокращения части производства, сообщило агентство DPA."Около ста сотрудников Volkswagen собрались перед отелем в Ганновере на севере Германии, где представители компании должны встретиться с руководством профсоюза для кризисных переговоров о планах концерна по масштабному снижению издержек", — указано в материале.Протестующие призвали сохранить рабочие места и соблюдать положения коллективных трудовых соглашений. Они также предлагали сэкономить на правлении вместо увольнения сотрудников.Руководство Volkswagen и представители крупнейшего профсоюза страны IG Metall заявили, что хотят достичь соглашения до Рождества, но позиция последнего остается категоричной. Профсоюз настаивает на продолжении работы всех производств и отказе от сокращений персонала. Во время предыдущих раундов переговоров прошли две предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна. В них участвовали более ста тысяч человек. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время первой забастовки концерн потерял около 40 тысяч евро за минуту забастовки.В октябре концерн заявил, что для экономии хочет закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ФРГ на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию вызван стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начать с 1 июля 2025 года. Сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.Новый раунд переговоров между правлением Volkswagen и представителями профсоюза IG Metall пройдет 16-17 декабря.
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в мире, авто, германия, ганновер, вольфсбург, volkswagen group, volkswagen touareg
В мире, Авто, Германия, Ганновер, Вольфсбург, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

DPA: в ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

© Getty Images / picture alliance/ Moritz FrankenbergСотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen во время акции против сокращения части производства в Ганновере
Сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen во время акции против сокращения части производства в Ганновере - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / picture alliance/ Moritz Frankenberg
Сотрудники немецкого автоконцерна Volkswagen во время акции против сокращения части производства в Ганновере
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Ганновере около ста сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen вышли на акцию против сокращения части производства, сообщило агентство DPA.
"Около ста сотрудников Volkswagen собрались перед отелем в Ганновере на севере Германии, где представители компании должны встретиться с руководством профсоюза для кризисных переговоров о планах концерна по масштабному снижению издержек", — указано в материале.
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Протестующие призвали сохранить рабочие места и соблюдать положения коллективных трудовых соглашений. Они также предлагали сэкономить на правлении вместо увольнения сотрудников.
Руководство Volkswagen и представители крупнейшего профсоюза страны IG Metall заявили, что хотят достичь соглашения до Рождества, но позиция последнего остается категоричной. Профсоюз настаивает на продолжении работы всех производств и отказе от сокращений персонала.
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Во время предыдущих раундов переговоров прошли две предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна. В них участвовали более ста тысяч человек. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время первой забастовки концерн потерял около 40 тысяч евро за минуту забастовки.
В октябре концерн заявил, что для экономии хочет закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест.
В ФРГ на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию вызван стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начать с 1 июля 2025 года. Сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
Новый раунд переговоров между правлением Volkswagen и представителями профсоюза IG Metall пройдет 16-17 декабря.
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