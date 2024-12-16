https://ria.ru/20241216/volkswagen-1989479659.html

В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства - РИА Новости, 16.12.2024

В ФРГ сотрудники Volkswagen вышли на акцию против сокращения производства

В Ганновере около ста сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen вышли на акцию против сокращения части производства, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T15:27

2024-12-16T15:27

2024-12-16T17:14

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Ганновере около ста сотрудников немецкого автоконцерна Volkswagen вышли на акцию против сокращения части производства, сообщило агентство DPA."Около ста сотрудников Volkswagen собрались перед отелем в Ганновере на севере Германии, где представители компании должны встретиться с руководством профсоюза для кризисных переговоров о планах концерна по масштабному снижению издержек", — указано в материале.Протестующие призвали сохранить рабочие места и соблюдать положения коллективных трудовых соглашений. Они также предлагали сэкономить на правлении вместо увольнения сотрудников.Руководство Volkswagen и представители крупнейшего профсоюза страны IG Metall заявили, что хотят достичь соглашения до Рождества, но позиция последнего остается категоричной. Профсоюз настаивает на продолжении работы всех производств и отказе от сокращений персонала. Во время предыдущих раундов переговоров прошли две предупредительные забастовки сотрудников автоконцерна. В них участвовали более ста тысяч человек. Как сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне, из-за простоя производства в Вольфсбурге, Эмдене, Ганновере и Цвиккау во время первой забастовки концерн потерял около 40 тысяч евро за минуту забастовки.В октябре концерн заявил, что для экономии хочет закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В ФРГ на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в стране. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию вызван стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начать с 1 июля 2025 года. Сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.Новый раунд переговоров между правлением Volkswagen и представителями профсоюза IG Metall пройдет 16-17 декабря.

https://ria.ru/20241211/argentina-1988521827.html

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в мире, авто, германия, ганновер, вольфсбург, volkswagen group, volkswagen touareg