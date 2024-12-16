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В России создадут комплексную систему поиска пропавших без вести военных - РИА Новости, 16.12.2024
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14:16 16.12.2024 (обновлено: 15:12 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/voennye-1989445883.html
В России создадут комплексную систему поиска пропавших без вести военных
В России создадут комплексную систему поиска пропавших без вести военных - РИА Новости, 16.12.2024
В России создадут комплексную систему поиска пропавших без вести военных
Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки членов их семей. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:16
2024-12-16T15:12
россия
безопасность
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки членов их семей."Предстоит... создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей. На данный момент эта работа ведется слишком долго и с невысокой результативностью. К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами", - сказал Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.Он отметил необходимость обеспечить оснащение и организацию работы добровольцев в зоне СВО."Они там и так работают, просто нужно более четко координировать с ними действия", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989466839.html
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Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных
Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных и поддержки членов их семей. Дата * Механизм выплат детям пропавших без вести уже разработан, проект направлен в правительство, отметил министр.
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россия, безопасность, андрей белоусов
Россия, Безопасность, Андрей Белоусов
В России создадут комплексную систему поиска пропавших без вести военных

Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военных

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил создать комплексную систему поиска пропавших без вести военнослужащих и поддержки членов их семей.
"Предстоит... создать комплексную систему поиска пропавших без вести и поддержки членов их семей. На данный момент эта работа ведется слишком долго и с невысокой результативностью. К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу, объединить усилия с волонтерами", - сказал Белоусов на расширенной коллегии Минобороны.
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Он отметил необходимость обеспечить оснащение и организацию работы добровольцев в зоне СВО.
"Они там и так работают, просто нужно более четко координировать с ними действия", - подчеркнул министр.
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РоссияБезопасностьАндрей Белоусов
 
 
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