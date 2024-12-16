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Белоусов рассказал, сколько военных пополнили российскую армию за год - РИА Новости, 16.12.2024
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13:57 16.12.2024 (обновлено: 15:22 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/voennye-1989435383.html
Белоусов рассказал, сколько военных пополнили российскую армию за год
Белоусов рассказал, сколько военных пополнили российскую армию за год - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов рассказал, сколько военных пополнили российскую армию за год
Свыше 427 тысяч военнослужащих набрано в 2024 году, ежедневно заключают контракт более 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:57
2024-12-16T15:22
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 427 тысяч военнослужащих набрано в 2024 году, ежедневно заключают контракт более 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник."Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту. В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989473211.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, сколько военных пополнили российскую армию за год

Белоусов заявил, что ВС России в 2024 году набрали более 427 тысяч военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Свыше 427 тысяч военнослужащих набрано в 2024 году, ежедневно заключают контракт более 1,2 тысячи человек, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина проходит в понедельник.
"Только в этом году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту. В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек", - сказал Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Белоусов заявил о возможном военном конфликте России и НАТО
Вчера, 15:14
 
БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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