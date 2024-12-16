https://ria.ru/20241216/voennye-1989358356.html

Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024

Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

Средства связи и топографическая карта ВСУ оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:07

2024-12-16T06:07

2024-12-16T06:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

курахово

донбасс

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Средства связи и топографическая карта ВСУ оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату украинских позиций на промышленном объекте города Курахово в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе наступательных действий на кураховском направлении на элеваторе нами были захвачены средства связи противника, рабочая карта, на которой, предположительно, указаны позиции наших штурмовых групп и позиции 46-й аэромобильной бригады противника", - рассказал РИА Новости офицер штаба мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Птица". По словам военнослужащего, противник для связи использовал рации Motorola. На одной из раций был наклеен список позывных солдат подразделения ВСУ. Позывные военных противотанковой группы противника были указаны и на точках дислокаций, обозначенных на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом на карте обозначались позиции штурмовых групп ВС РФ. Кроме этого, в ходе штурмовых действий российские военные захватили оружие, противотанковый комплекс и другое военное имущество противника. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html

https://ria.ru/20241213/komandovanie-1989080462.html

донецкая народная республика

курахово

донбасс

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донецкая народная республика, курахово, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф