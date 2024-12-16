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Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 16.12.2024 (обновлено: 06:08 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/voennye-1989358356.html
Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово
Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово - РИА Новости, 16.12.2024
Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово
Средства связи и топографическая карта ВСУ оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:07
2024-12-16T06:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
курахово
донбасс
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Средства связи и топографическая карта ВСУ оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату украинских позиций на промышленном объекте города Курахово в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "В ходе наступательных действий на кураховском направлении на элеваторе нами были захвачены средства связи противника, рабочая карта, на которой, предположительно, указаны позиции наших штурмовых групп и позиции 46-й аэромобильной бригады противника", - рассказал РИА Новости офицер штаба мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Птица". По словам военнослужащего, противник для связи использовал рации Motorola. На одной из раций был наклеен список позывных солдат подразделения ВСУ. Позывные военных противотанковой группы противника были указаны и на точках дислокаций, обозначенных на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом на карте обозначались позиции штурмовых групп ВС РФ. Кроме этого, в ходе штурмовых действий российские военные захватили оружие, противотанковый комплекс и другое военное имущество противника. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241214/kurakhovo-1989248397.html
https://ria.ru/20241213/komandovanie-1989080462.html
донецкая народная республика
курахово
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донецкая народная республика, курахово, донбасс, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Курахово, Донбасс, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили средства связи и карту ВСУ в Курахово

ВС России захватили в Курахово средства связи и топографическую карту ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Средства связи и топографическая карта ВСУ оказались в распоряжении военнослужащих 5-й бригады Южной группировки войск в ходе боевых действий по захвату украинских позиций на промышленном объекте города Курахово в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"В ходе наступательных действий на кураховском направлении на элеваторе нами были захвачены средства связи противника, рабочая карта, на которой, предположительно, указаны позиции наших штурмовых групп и позиции 46-й аэромобильной бригады противника", - рассказал РИА Новости офицер штаба мотострелкового батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Птица".
Командир батальона о прорыве обороны противника в Курахово - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Командир батальона рассказал о взятии элеватора при боях за Курахово
14 декабря, 19:57
По словам военнослужащего, противник для связи использовал рации Motorola. На одной из раций был наклеен список позывных солдат подразделения ВСУ. Позывные военных противотанковой группы противника были указаны и на точках дислокаций, обозначенных на трофейной карте синим цветом. Красным же цветом на карте обозначались позиции штурмовых групп ВС РФ.
Кроме этого, в ходе штурмовых действий российские военные захватили оружие, противотанковый комплекс и другое военное имущество противника.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что под контролем ВСУ остается не более 20% населенного пункта Курахово. По его словам, сейчас наиболее важными и динамичными направлениями боевых действий остаются кураховское и красноармейское. Глава ДНР ожидает, что скоро перечень освобожденных населенных пунктов республики пополнится.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Командование ВСУ списало со счетов батальон под Курахово, пишут СМИ
13 декабря, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоДонбассДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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