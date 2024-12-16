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Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС - РИА Новости, 16.12.2024
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18:16 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/vengriya-1989522527.html
Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС
Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС - РИА Новости, 16.12.2024
Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС
Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным из-за приема Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, прогресс в евроинтеграции стран... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:16
2024-12-16T18:16
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным из-за приема Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, прогресс в евроинтеграции стран Западных Балкан, а также соглашения о конкурентоспособности сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнекэномических связей Венгрии Петер Сийярто. Председательство Венгрии в ЕС началось 1 июля и завершается 31 декабря. &quot;Председательство Венгрии в ЕС по части достижения целей было чрезвычайно успешным&quot;, - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Он объяснил, что в ходе венгерского председательства удалось завершить многолетний процесс полноценного вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, что "отвечает национальным интересам Венгрии" из-за многочисленного венгерского населения на территории Румынии. Кроме того, Сийярто напомнил, что за полгода были открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, а в течение дня будут закрыты три главы переговоров о евроинтеграции Черногории. Третьим достижением министр назвал принятие на саммите ЕС "будапештской декларации" о конкурентоспособности ЕС, которая нацелена на замедление экономической рецессии сообщества.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241024/evrosoyuz-1979843241.html
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в мире, венгрия, румыния, болгария, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Румыния, Болгария, Петер Сийярто, Евросоюз
Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС

Сийярто: Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным из-за приема Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, прогресс в евроинтеграции стран Западных Балкан, а также соглашения о конкурентоспособности сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнекэномических связей Венгрии Петер Сийярто.
Председательство Венгрии в ЕС началось 1 июля и завершается 31 декабря.
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"Председательство Венгрии в ЕС по части достижения целей было чрезвычайно успешным", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.

Он объяснил, что в ходе венгерского председательства удалось завершить многолетний процесс полноценного вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, что "отвечает национальным интересам Венгрии" из-за многочисленного венгерского населения на территории Румынии.
Кроме того, Сийярто напомнил, что за полгода были открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, а в течение дня будут закрыты три главы переговоров о евроинтеграции Черногории.
Третьим достижением министр назвал принятие на саммите ЕС "будапештской декларации" о конкурентоспособности ЕС, которая нацелена на замедление экономической рецессии сообщества.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреВенгрияРумынияБолгарияПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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