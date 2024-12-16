https://ria.ru/20241216/vengriya-1989522527.html

Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС

Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС - РИА Новости, 16.12.2024

Сийярто оценил председательство Венгрии в ЕС

Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным из-за приема Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, прогресс в евроинтеграции стран... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:16

2024-12-16T18:16

2024-12-16T18:16

в мире

венгрия

румыния

болгария

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия считает свое председательство в Евросоюзе чрезвычайно успешным из-за приема Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, прогресс в евроинтеграции стран Западных Балкан, а также соглашения о конкурентоспособности сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнекэномических связей Венгрии Петер Сийярто. Председательство Венгрии в ЕС началось 1 июля и завершается 31 декабря. "Председательство Венгрии в ЕС по части достижения целей было чрезвычайно успешным", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Он объяснил, что в ходе венгерского председательства удалось завершить многолетний процесс полноценного вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, что "отвечает национальным интересам Венгрии" из-за многочисленного венгерского населения на территории Румынии. Кроме того, Сийярто напомнил, что за полгода были открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, а в течение дня будут закрыты три главы переговоров о евроинтеграции Черногории. Третьим достижением министр назвал принятие на саммите ЕС "будапештской декларации" о конкурентоспособности ЕС, которая нацелена на замедление экономической рецессии сообщества.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241024/evrosoyuz-1979843241.html

https://ria.ru/20241023/vengriya-1979458957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, румыния, болгария, петер сийярто, евросоюз