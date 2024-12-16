Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС
Сийярто: Венгрия добилась исключения из 15-го пакета санкций патриарха Кирилла
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Каковы были самые сумасшедшие идеи (15-го пакета антироссийских санкций - ред.): например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН... Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
Министр подчеркнул, что в случае санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир", назвал "странным" намерение ввести санкции против российского постпреда при ООН, потому что организация создавалась как площадка для дискуссий, а не как "клуб единомышленников", и призвал не смешивать "геополитику со спортом", поскольку это "за гранью здравого смысла".
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза весной 2022 года после того, как против этого выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. Как сообщили РИА Новости епархии Венгерской и Будапештской РПЦ, власти Венгрии заявили о неприемлемости санкций против патриарха после обращения от епархии с просьбой о помощи.
Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. В ходе визита в Москву Сийярто встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.
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