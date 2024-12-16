https://ria.ru/20241216/vengriya-1989502597.html

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 16.12.2024

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС

Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:00

2024-12-16T17:00

2024-12-16T19:51

россия

венгрия

петер сийярто

евросоюз

оон

в мире

санкции в отношении россии

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Каковы были самые сумасшедшие идеи (15-го пакета антироссийских санкций - ред.): например, хотели включить в санкционный список патриарха Кирилла... хотели внести туда постпреда России при ООН... Мы ветировали, точнее заявили, что не поддержим санкции против Олимпийского комитета России... и двух российских футбольных команд первого звена", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, выступление транслировалось в соцсети Facebook*.Министр подчеркнул, что в случае санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир", назвал "странным" намерение ввести санкции против российского постпреда при ООН, потому что организация создавалась как площадка для дискуссий, а не как "клуб единомышленников", и призвал не смешивать "геополитику со спортом", поскольку это "за гранью здравого смысла".Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза весной 2022 года после того, как против этого выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. Как сообщили РИА Новости епархии Венгерской и Будапештской РПЦ, власти Венгрии заявили о неприемлемости санкций против патриарха после обращения от епархии с просьбой о помощи.Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. В ходе визита в Москву Сийярто встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20241216/metall-1989532844.html

https://ria.ru/20241216/kandelaki-1989493264.html

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