https://ria.ru/20241216/ubiystvo-1989531115.html

Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом

Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом - РИА Новости, 16.12.2024

Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом

Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми Евгения Середкина, попросил прощения у отца покойного. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T18:57

2024-12-16T18:57

2024-12-16T18:57

происшествия

россия

свердловский район

пермь

пермский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми Евгения Середкина, попросил прощения у отца покойного. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в понедельник Пермский краевой суд продолжил рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Фигурант признал вину. "Прошу прощение за свои деяния. Он являлся вашим сыном, человеком, отцом детей. Думал много, о своей супруге, о детях, когда шел на это деяние. Но я совершенно не думал о вас. Осознание пришло в камере. Очень раскаиваюсь", - сказал в суде Головин. Отец убитого Евгения Середкина присутствовал в зале заседаний в качестве потерпевшего. По версии следствия, нападавший приехала к дому следователя, взял из машины топор, пришёл к квартире Середкина и нанес ему множество ударов топором, в том числе по голове.

https://ria.ru/20240910/ubiystvo-1971753250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, свердловский район, пермь, пермский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)