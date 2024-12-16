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Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом - РИА Новости, 16.12.2024
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18:57 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/ubiystvo-1989531115.html
Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом
Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом - РИА Новости, 16.12.2024
Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом
Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми Евгения Середкина, попросил прощения у отца покойного. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T18:57
2024-12-16T18:57
происшествия
россия
свердловский район
пермь
пермский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми Евгения Середкина, попросил прощения у отца покойного. Как передаёт корреспондент РИА Новости, в понедельник Пермский краевой суд продолжил рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Фигурант признал вину. "Прошу прощение за свои деяния. Он являлся вашим сыном, человеком, отцом детей. Думал много, о своей супруге, о детях, когда шел на это деяние. Но я совершенно не думал о вас. Осознание пришло в камере. Очень раскаиваюсь", - сказал в суде Головин. Отец убитого Евгения Середкина присутствовал в зале заседаний в качестве потерпевшего. По версии следствия, нападавший приехала к дому следователя, взял из машины топор, пришёл к квартире Середкина и нанес ему множество ударов топором, в том числе по голове.
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россия
свердловский район
пермь
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происшествия, россия, свердловский район, пермь, пермский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Свердловский район, Пермь, Пермский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом

Обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми попросил прощения у отца погибшего

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве главы отдела СК в Перми Евгения Середкина, попросил прощения у отца покойного.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, в понедельник Пермский краевой суд продолжил рассматривать дело об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК РФ Середкина. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Ранее ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Фигурант признал вину.
«
"Прошу прощение за свои деяния. Он являлся вашим сыном, человеком, отцом детей. Думал много, о своей супруге, о детях, когда шел на это деяние. Но я совершенно не думал о вас. Осознание пришло в камере. Очень раскаиваюсь", - сказал в суде Головин.
Отец убитого Евгения Середкина присутствовал в зале заседаний в качестве потерпевшего.
По версии следствия, нападавший приехала к дому следователя, взял из машины топор, пришёл к квартире Середкина и нанес ему множество ударов топором, в том числе по голове.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Источник рассказал подробности убийства главы отдела СК в Пермском крае
10 сентября, 09:41
 
ПроисшествияРоссияСвердловский районПермьПермский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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