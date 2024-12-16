В Тюмени подросток на машине отца столкнулся с маршруткой
В Тюмени 16-летний школьник на машине отца столкнулся с маршруткой
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramНа месте столкновения автомобиля "УАЗ Патриот" и маршрутного автобуса в Тюмени. 16 декабря 2024
На месте столкновения автомобиля "УАЗ Патриот" и маршрутного автобуса в Тюмени. 16 декабря 2024
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. "УАЗ Патриот", которым управлял 16-летний школьник, и маршрутный автобус столкнулись в Тюмени, травмы получили оба водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"Маршрутка" №6 и "УАЗ Патриот" столкнулись сегодня вечером на перекрёстке улиц Несговорова и Алексеева в Тюмени. Автомобилем "УАЗ" управлял 16-летний школьник, не имеющий водительских прав. Автомобиль принадлежит его отцу. Предварительно, подросток не предоставил преимущество в движении 43-летнему водителю маршрутного автобуса на перекрестке. От удара оба транспортных средства опрокинулись", - указано в сообщении.
В результате аварии травмы получили оба водителя. Находившиеся в салоне автобуса десять пассажиров не пострадали.
Сейчас автоинспекторы выясняют, как подросток получил доступ к управлению автомобилем, и устанавливают обстоятельства случившегося.
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области заявили об организации проверки для установления причин и условий произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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