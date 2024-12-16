https://ria.ru/20241216/trevoga-1989362985.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T08:07
2024-12-16T08:07
2024-12-16T08:07
специальная военная операция на украине
киев
украина
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в городе объявлена в 7.55 мск.Ранее тревога была объявлена в Киевской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской областях Украины, там она продолжает действовать.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве 7:55 мск объявили воздушную тревогу