https://ria.ru/20241216/trevoga-1989358691.html
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2024
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:11
2024-12-16T06:11
2024-12-16T06:11
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 5.01 мск, в Черкасской - в 5.42. В 5.55 сигнал тревоги объявили в Харьковской области. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241216/trevoga-1989355929.html
украина
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Житомирской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу