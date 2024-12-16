https://ria.ru/20241216/trevoga-1989358691.html

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2024

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T06:11

2024-12-16T06:11

2024-12-16T06:11

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 5.01 мск, в Черкасской - в 5.42. В 5.55 сигнал тревоги объявили в Харьковской области. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241216/trevoga-1989355929.html

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харьковская область

россия

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украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины