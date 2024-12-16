https://ria.ru/20241216/trevoga-1989355929.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:05
2024-12-16T05:05
2024-12-16T05:05
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области звучит с 1.55 мск, в Черниговской - с 3.10 мск, в Полтавской - с 3.27 мск. В 4.35 мск сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241215/drony-1989342869.html
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украина, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу