Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку
Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию
© Фото : Ольга Любимова / TelegramКартина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации
Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения вандала, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи... Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
Любимова сообщила, что восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна.
Министр напомнила, что картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и несколько лет находилась на реставрации: ее спасали одни из лучших реставраторов страны, для этого было изготовлено оборудование, не имеющее аналогов в мире. Глава ведомства отметила, что специалистам удалось не только восполнить потери, но и "открыть подлинные цвета, утраченные со временем".
"Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия", - заключила Любимова.
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10 декабря, 19:19