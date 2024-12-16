https://ria.ru/20241216/tretjakovka-1989403295.html

Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку

Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку - РИА Новости, 16.12.2024

Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:55

2024-12-16T11:55

2024-12-16T12:03

культура

россия

ольга любимова

илья репин

иван грозный

третьяковская галерея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989402725_0:51:966:594_1920x0_80_0_0_6ceebc07b8dcdbc32b0c92e547066cd9.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения вандала, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи... Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале. Любимова сообщила, что восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Министр напомнила, что картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и несколько лет находилась на реставрации: ее спасали одни из лучших реставраторов страны, для этого было изготовлено оборудование, не имеющее аналогов в мире. Глава ведомства отметила, что специалистам удалось не только восполнить потери, но и "открыть подлинные цвета, утраченные со временем". "Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20241019/fond-1978922276.html

https://ria.ru/20241210/repin-1988493426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, илья репин, иван грозный, третьяковская галерея