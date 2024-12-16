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Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку - РИА Новости, 16.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:55 16.12.2024 (обновлено: 12:03 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tretjakovka-1989403295.html
Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку
Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку - РИА Новости, 16.12.2024
Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку
Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T11:55
2024-12-16T12:03
культура
россия
ольга любимова
илья репин
иван грозный
третьяковская галерея
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения вандала, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи... Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале. Любимова сообщила, что восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Министр напомнила, что картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и несколько лет находилась на реставрации: ее спасали одни из лучших реставраторов страны, для этого было изготовлено оборудование, не имеющее аналогов в мире. Глава ведомства отметила, что специалистам удалось не только восполнить потери, но и "открыть подлинные цвета, утраченные со временем". "Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия", - заключила Любимова.
https://ria.ru/20241019/fond-1978922276.html
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россия, ольга любимова, илья репин, иван грозный, третьяковская галерея
Культура, Россия, Ольга Любимова, Илья Репин, Иван Грозный, Третьяковская галерея
Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в Третьяковку

Картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию

© Фото : Ольга Любимова / TelegramКартина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации
Картина Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Ольга Любимова / Telegram
Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после реставрации, потребовавшейся из-за нападения вандала, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Знаменитое полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернулось в постоянную экспозицию Третьяковской галереи... Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
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Любимова сообщила, что восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна.
Министр напомнила, что картина пострадала после нападения на нее в 2018 году и несколько лет находилась на реставрации: ее спасали одни из лучших реставраторов страны, для этого было изготовлено оборудование, не имеющее аналогов в мире. Глава ведомства отметила, что специалистам удалось не только восполнить потери, но и "открыть подлинные цвета, утраченные со временем".
"Благодаря кропотливому труду профессионалов посетители Третьяковской галереи сегодня вновь могут увидеть вживую знаковую картину великого русского художника, обладающую невероятной силой художественного воздействия", - заключила Любимова.
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваИлья РепинИван ГрозныйТретьяковская галерея
 
 
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