https://ria.ru/20241216/tomenko-1989375880.html

Томенко рассказал об "Алтайской зимовке" и "Земле спорта" в Белокурихе

Томенко рассказал об "Алтайской зимовке" и "Земле спорта" в Белокурихе - РИА Новости, 16.12.2024

Томенко рассказал об "Алтайской зимовке" и "Земле спорта" в Белокурихе

Тысячи человек из 20 регионов России приняли участие в фестивале "Алтайская зимовка" и марафоне "Земля спорта", прошедших в Белокурихе на выходных, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T09:34

2024-12-16T09:34

2024-12-16T09:35

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 16 дек – РИА Новости. Тысячи человек из 20 регионов России приняли участие в фестивале "Алтайская зимовка" и марафоне "Земля спорта", прошедших в Белокурихе на выходных, сообщил губернатор Виктор Томенко. "Подошли к концу снежные спортивные выходные в Белокурихе, где состоялся краевой фестиваль "Алтайская зимовка" и соревнования марафона "Земля спорта", который проводится по инициативе Минсельхоза РФ. Мероприятия прошли масштабно — в них поучаствовали тысячи человек из более 20 регионов России", - написал губернатор в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что спортсмены из Алтайского края заняли призовые места во многих дисциплинах. "Например, наша команда стала лидером в смешанной лыжной эстафете, а Марина Зятькова и Роман Дергунов заняли первое и второе место в лыжных гонках среди женщин и мужчин, соответственно. А хоккеисты из "Бочкарей" завоевали "бронзу", - подчеркнул Томенко. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут направила приветствие участникам всероссийского марафона "Земля спорта". "Минсельхоз России уделяет большое внимание развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. За 5 лет реализации Государственной программы комплексного развития сельских территорий создано более 2000 спортивных объектов. Большую роль в привлечении к физической культуре играет Всероссийский марафон "Земля спорта", который традиционно собирает тысячи людей… Благодарю Алтайский край за гостеприимство и высокий уровень в организации такого масштабного праздника страны", - отметила министр в своем приветствии. Фестиваль "Алтайская зимовка" организовало краевое управление по развитию туризма и курортной деятельности совместно с Туристским информационным центром. Мероприятие является визитной карточкой Алтайского края. "Это яркое событие уже на протяжении девяти лет привлекает множество туристов, демонстрируя уникальную природу и культуру нашего региона. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим жителям и гостям захватывающие зимние развлечения и возможность насладиться красотой зимнего Алтая. Это не только отличная возможность для отдыха, но и платформa для развития туризма в нашем регионе", - отметил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев.

https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html

алтайский край

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алтайский край, виктор томенко