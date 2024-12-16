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В Тюмени автомобиль сбил женщину на остановке - РИА Новости, 16.12.2024
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19:43 16.12.2024 (обновлено: 19:49 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tjumen-1989542499.html
В Тюмени автомобиль сбил женщину на остановке
В Тюмени автомобиль сбил женщину на остановке - РИА Новости, 16.12.2024
В Тюмени автомобиль сбил женщину на остановке
Водитель Toyota в центре Тюмени въехал в остановочный комплекс и сбил стоявшую там женщину, после этого машину отбросило на маршрутный автобус с пассажирами,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T19:43
2024-12-16T19:49
происшествия
авто
тюмень
тюменская область
toyota corolla
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Водитель Toyota в центре Тюмени въехал в остановочный комплекс и сбил стоявшую там женщину, после этого машину отбросило на маршрутный автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. "На улице Комсомольской, 54 автомобиль Toyota Vitz въехал в остановочный комплекс, сбив 63-летнюю женщину. От удара автомобиль отбросило на маршрутку, стоящую на остановке. В автобусе находились десять пассажиров, они не пострадали. … У пострадавшей женщины травма ноги", – следует из сообщения. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Toyota с двухлетним стажем вождения не выбрал безопасную скорость.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html
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происшествия, авто, тюмень, тюменская область, toyota corolla
Происшествия, Авто, Тюмень, Тюменская область, Toyota Corolla
В Тюмени автомобиль сбил женщину на остановке

В Тюмени водитель Toyota въехал в остановку и сбил женщину

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/TelegramВ Тюмени водитель Toyota въехал в остановку и сбил женщину. 16 декабря 2024
В Тюмени водитель Toyota въехал в остановку и сбил женщину. 16 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области/Telegram
В Тюмени водитель Toyota въехал в остановку и сбил женщину. 16 декабря 2024
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ТЮМЕНЬ, 16 дек – РИА Новости. Водитель Toyota в центре Тюмени въехал в остановочный комплекс и сбил стоявшую там женщину, после этого машину отбросило на маршрутный автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"На улице Комсомольской, 54 автомобиль Toyota Vitz въехал в остановочный комплекс, сбив 63-летнюю женщину. От удара автомобиль отбросило на маршрутку, стоящую на остановке. В автобусе находились десять пассажиров, они не пострадали. … У пострадавшей женщины травма ноги", – следует из сообщения.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Toyota с двухлетним стажем вождения не выбрал безопасную скорость.
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ПроисшествияАвтоТюменьТюменская областьToyota Corolla
 
 
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