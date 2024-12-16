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Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО - РИА Новости, 16.12.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tinao-1989431252.html
Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО
Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО - РИА Новости, 16.12.2024
Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО
В ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появится логистический комплекс площадью свыше 71 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:00
2024-12-16T14:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
тинао
анатолий гарбузов
александра захарова
level group
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появится логистический комплекс площадью свыше 71 тысячи квадратных метров, трудоустроиться туда смогут около 400 человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Новый объект расположится в Краснопахорском районе вблизи деревни Терехово. Проект создания логистического комплекса подразумевает возведение двух складских корпусов и административного здания. Трудоустроиться туда смогут около 400 человек", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.В 2026 году планируется завершение объекта. Город предоставит инвестору в обмен на создание нового места приложения труда льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов.По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, компания стремится при поддержке города охватить все ключевые сегменты рынка, в том числе особое внимание уделить индустриальному направлению, которое позволит диверсифицировать портфель коммерческих проектов.Она отметила, что это направление органично дополнит опыт компании в жилой недвижимости и позволит предложить бизнесу комплексные решения.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Более 130 соглашений было заключено правительством Москвы с инвесторами. Соглашения предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы. Также на развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей.
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москва, тинао, анатолий гарбузов, александра захарова, level group
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, ТиНАО, Анатолий Гарбузов, Александра Захарова, Level Group
Около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО

Анатолий Гарбузов: около 400 рабочих мест по программе МПТ появится в ТиНАО

© Фото : Пресс-служба ДИПП ТиНАО
ТиНАО - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ТиНАО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) появится логистический комплекс площадью свыше 71 тысячи квадратных метров, трудоустроиться туда смогут около 400 человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Новый объект расположится в Краснопахорском районе вблизи деревни Терехово. Проект создания логистического комплекса подразумевает возведение двух складских корпусов и административного здания. Трудоустроиться туда смогут около 400 человек", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
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В 2026 году планируется завершение объекта. Город предоставит инвестору в обмен на создание нового места приложения труда льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилых домов.
По словам директора по коммерческой недвижимости Level Group Александры Захаровой, компания стремится при поддержке города охватить все ключевые сегменты рынка, в том числе особое внимание уделить индустриальному направлению, которое позволит диверсифицировать портфель коммерческих проектов.
Она отметила, что это направление органично дополнит опыт компании в жилой недвижимости и позволит предложить бизнесу комплексные решения.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила с 2020 года почти все районы города. Более 130 соглашений было заключено правительством Москвы с инвесторами. Соглашения предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Все это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики столицы. Также на развитие городской инфраструктуры привлекут более двух триллионов рублей.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТиНАОАнатолий ГарбузовАлександра ЗахароваLevel Group
 
 
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