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Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий - РИА Новости, 16.12.2024
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12:00 16.12.2024 (обновлено: 12:27 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/territorii-1989404702.html
Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий
Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий - РИА Новости, 16.12.2024
Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий
Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:00
2024-12-16T12:27
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экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном кабмина.В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью."Финансирование будет предоставляться, если в рамках проектов КРТ вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и учреждений здравоохранения", - рассказали в правительстве.Кроме этого, на господдержку смогут претендовать проекты, где помимо жилья будут построены или реконструированы объекты транспортной инфраструктуры, а также проекты, включающие в себя создание или модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства субсидии также можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям."Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными", – отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240930/putin-1975548221.html
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россия, правительство рф, экономика
Россия, Правительство РФ, Экономика
Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий

Регионы будут получать субсидии на проекты комплексного развития территорий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
"Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном кабмина.
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В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
"Финансирование будет предоставляться, если в рамках проектов КРТ вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и учреждений здравоохранения", - рассказали в правительстве.
Кроме этого, на господдержку смогут претендовать проекты, где помимо жилья будут построены или реконструированы объекты транспортной инфраструктуры, а также проекты, включающие в себя создание или модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства субсидии также можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям.
"Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными", – отметил глава кабмина Михаил Мишустин.
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