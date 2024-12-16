https://ria.ru/20241216/territorii-1989404702.html

Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий

Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий - РИА Новости, 16.12.2024

Регионы будут получать субсидии на комплексное развитие территорий

Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:00

2024-12-16T12:27

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Регионы будут получать субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале."Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном кабмина.В правительстве отметили, что помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью."Финансирование будет предоставляться, если в рамках проектов КРТ вместе с возведением жилых домов предусмотрено строительство или реконструкция объектов социальной инфраструктуры – детсадов, школ и учреждений здравоохранения", - рассказали в правительстве.Кроме этого, на господдержку смогут претендовать проекты, где помимо жилья будут построены или реконструированы объекты транспортной инфраструктуры, а также проекты, включающие в себя создание или модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства субсидии также можно будет использовать для ускорения процесса подключения построенных объектов к сетям."Рассчитываем, что принятое решение поможет как можно скорее создать комфортные условия в городах и поселках, повысить качество жизни наших граждан, чтобы населенные пункты становились современными и удобными", – отметил глава кабмина Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240930/putin-1975548221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, правительство рф, экономика