Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии
Tele1Tv: Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии
© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты. Архивное фото
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу из 80 человек для проведения поисково-спасательной операции на территории военной тюрьмы Сейдная, где, по предположениям, попали в ловушку люди, передает телеканал Tele1Tv.
"AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме Сейдная в Сирии. Команды AFAD проведут детальные поисково-спасательные работы с использованием современных поисково-спасательных устройств, команда из 80 человек достигнет этого района завтра и приступит к работе", — говорится в сообщении телеканала.
После прихода к власти в Дамаске вооруженной оппозиции из сирийских тюрем в разных городах были выпущены тысячи заключенных. По утверждениям лидера вооруженной оппозиции в Сирии Ахмеда аш-Шараа (более известного как Абу Мухаммеда аль-Джулани), многие были заключены в тюрьмы без оснований и подвергались там пыткам.
Сейдная является одной из самых и крупных и известных тюрем в стране и расположена к северо-востоку от Дамаска. Тысячи сирийцев с воскресенья продолжают приходить к тюрьме в надежде узнать о судьбе своих родственников. В том числе по заявлению оппозиции, в Сейдная был найден и освобожден гражданин США Трэвис Циммерманн.
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