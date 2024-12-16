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Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
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00:55 16.12.2024 (обновлено: 06:07 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tele1tv-1989351022.html
Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии
Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии - РИА Новости, 16.12.2024
Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии
Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу из 80 человек для проведения поисково-спасательной операции на... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T00:55
2024-12-16T06:07
в мире
сирия
дамаск (город)
турция
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу из 80 человек для проведения поисково-спасательной операции на территории военной тюрьмы Сейдная, где, по предположениям, попали в ловушку люди, передает телеканал Tele1Tv."AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме Сейдная в Сирии. Команды AFAD проведут детальные поисково-спасательные работы с использованием современных поисково-спасательных устройств, команда из 80 человек достигнет этого района завтра и приступит к работе", — говорится в сообщении телеканала. После прихода к власти в Дамаске вооруженной оппозиции из сирийских тюрем в разных городах были выпущены тысячи заключенных. По утверждениям лидера вооруженной оппозиции в Сирии Ахмеда аш-Шараа (более известного как Абу Мухаммеда аль-Джулани), многие были заключены в тюрьмы без оснований и подвергались там пыткам. Сейдная является одной из самых и крупных и известных тюрем в стране и расположена к северо-востоку от Дамаска. Тысячи сирийцев с воскресенья продолжают приходить к тюрьме в надежде узнать о судьбе своих родственников. В том числе по заявлению оппозиции, в Сейдная был найден и освобожден гражданин США Трэвис Циммерманн.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989347480.html
сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), турция
В мире, Сирия, Дамаск (город), Турция
Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии

Tele1Tv: Турция направила поисковую группу в крупнейшую военную тюрьму Сирии

© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты
Турецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты. Архивное фото
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АНКАРА, 16 дек - РИА Новости. Турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) направит в Сирию группу из 80 человек для проведения поисково-спасательной операции на территории военной тюрьмы Сейдная, где, по предположениям, попали в ловушку люди, передает телеканал Tele1Tv.
"AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме Сейдная в Сирии. Команды AFAD проведут детальные поисково-спасательные работы с использованием современных поисково-спасательных устройств, команда из 80 человек достигнет этого района завтра и приступит к работе", — говорится в сообщении телеканала.
После прихода к власти в Дамаске вооруженной оппозиции из сирийских тюрем в разных городах были выпущены тысячи заключенных. По утверждениям лидера вооруженной оппозиции в Сирии Ахмеда аш-Шараа (более известного как Абу Мухаммеда аль-Джулани), многие были заключены в тюрьмы без оснований и подвергались там пыткам.
Сейдная является одной из самых и крупных и известных тюрем в стране и расположена к северо-востоку от Дамаска. Тысячи сирийцев с воскресенья продолжают приходить к тюрьме в надежде узнать о судьбе своих родственников. В том числе по заявлению оппозиции, в Сейдная был найден и освобожден гражданин США Трэвис Циммерманн.
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В миреСирияДамаск (город)Турция
 
 
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