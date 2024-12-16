https://ria.ru/20241216/tekhnopark-1989557707.html

Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами

Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами - РИА Новости, 16.12.2024

Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами

Технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области пополнился шестью новыми резидентами, их проекты касаются экологии, медицины, сельского хозяйства и других... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T21:17

2024-12-16T21:17

2024-12-16T21:17

самарская область

экономика

технологии

вячеслав федорищев

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области пополнился шестью новыми резидентами, их проекты касаются экологии, медицины, сельского хозяйства и других отраслей, сообщило региональное министерство экономического развития и инвестиций. "В технопарке "Жигулевская долина" прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка. Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и другие", - говорится в сообщении минэкономразвития области. Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания "Нука Ник", которая будет использовать методы переработки, обработки и производства продуктов на основе риса. Такая продукция может заменить многие популярные аналоги с высоким содержанием сахара, глютена или молочные продукты. Еще одним резидентом станет компания "Поларис" с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда. Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", – отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На площадке "Жигулевской долина" развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Резиденты технопарка получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. Так, компании на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулевской долины". Резидентам доступно бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и другие меры поддержки.

самарская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самарская область, экономика, технологии, вячеслав федорищев