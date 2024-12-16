https://ria.ru/20241216/tekhnopark-1989557707.html
Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами
Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами - РИА Новости, 16.12.2024
Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами
Технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области пополнился шестью новыми резидентами, их проекты касаются экологии, медицины, сельского хозяйства и других... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T21:17
2024-12-16T21:17
2024-12-16T21:17
самарская область
экономика
технологии
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905796989_0:102:980:653_1920x0_80_0_0_7abff8e25598c0b00bb7b1bc97043e68.jpg
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области пополнился шестью новыми резидентами, их проекты касаются экологии, медицины, сельского хозяйства и других отраслей, сообщило региональное министерство экономического развития и инвестиций. "В технопарке "Жигулевская долина" прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка. Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и другие", - говорится в сообщении минэкономразвития области. Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания "Нука Ник", которая будет использовать методы переработки, обработки и производства продуктов на основе риса. Такая продукция может заменить многие популярные аналоги с высоким содержанием сахара, глютена или молочные продукты. Еще одним резидентом станет компания "Поларис" с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда. Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", – отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На площадке "Жигулевской долина" развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Резиденты технопарка получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. Так, компании на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулевской долины". Резидентам доступно бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и другие меры поддержки.
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905796989_62:0:933:653_1920x0_80_0_0_6446737ba89da8e54ca0a4d83accac63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, экономика, технологии, вячеслав федорищев
Самарская область, Экономика, Технологии, Вячеслав Федорищев
Технопарк "Жигулевская долина" пополнился новыми резидентами
Самарский технопарк "Жигулевская долина" пополнился шестью новыми резидентами
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Технопарк "Жигулевская долина" в Самарской области пополнился шестью новыми резидентами, их проекты касаются экологии, медицины, сельского хозяйства и других отраслей, сообщило региональное министерство экономического развития и инвестиций.
«
"В технопарке "Жигулевская долина" прошел экспертный совет под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрия Богданова. Шесть технологических стартапов по результатам рассмотрения новых заявок получат статус резидента технопарка. Эти проекты охватывают самые разные отрасли: экология, инжиниринг, медицина, сельское хозяйство и другие", - говорится в сообщении минэкономразвития области.
Одним из новых резидентов технопарка станет иранско-российская компания "Нука Ник", которая будет использовать методы переработки, обработки и производства продуктов на основе риса. Такая продукция может заменить многие популярные аналоги с высоким содержанием сахара, глютена или молочные продукты.
Еще одним резидентом станет компания "Поларис" с проектом по созданию оборудования для мониторинга сельскохозяйственных земель и лесного фонда.
Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", – отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
.
На площадке "Жигулевской долина" развивается более 300 инновационных и технологических предприятий. Резиденты технопарка получают широкий спектр мер поддержки и возможностей для развития. Так, компании на льготных условиях могут разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятия в конгресс-центре "Жигулевской долины". Резидентам доступно бесплатное информационное сопровождение, участие в выставках и образовательных программах, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности и другие меры поддержки.