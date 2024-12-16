https://ria.ru/20241216/tankisty-1989356048.html

Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024

Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T05:09

2024-12-16T05:09

2024-12-16T09:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-90м

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что о движении и работе ВСУ на одном из участков сообщила разведка с воздуха. "После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html

https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html

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Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили опорные пункты ВСУ и склады с боеприпасами Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. 2024-12-16T05:09 true PT0M46S

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россия, вооруженные силы украины, т-90м