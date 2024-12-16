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Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 16.12.2024 (обновлено: 09:22 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tankisty-1989356048.html
Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ
Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T05:09
2024-12-16T09:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что о движении и работе ВСУ на одном из участков сообщила разведка с воздуха. "После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241215/spetsoperatsiya-1989342345.html
https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html
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Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили опорные пункты ВСУ и склады с боеприпасами
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России.
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Бойцы ВС России уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили танк, пулеметные точки и живую силу ВСУ

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет, опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Генштаб ВСУ признал преимущество России на Кураховском направлении
15 декабря, 22:33
Отмечается, что о движении и работе ВСУ на одном из участков сообщила разведка с воздуха.
"После выполнения задачи танкисты незамедлительно заезжают в так называемый отстойник, где противник не сможет выследить их стоянку", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90М
 
 
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