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Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке - РИА Новости, 16.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке - РИА Новости, 16.12.2024
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке
ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:11
2024-12-16T07:11
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Модный", который стал свидетелем такой атаки. "Был прилет "Бабы-Яги", немножко разворотило все, но уже сделали новый мангал (защита на танк – ред.), обшили новой резиной, очень хорошо помогает. Когда снаряд скидывает "птичка" (беспилотник - ред.), она металл пробивает, а резина очень хорошо глушит удар. Когда с закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-Яга", скинула два сброса, ни одной дырки, ничего не было. Просто она потом фосфором подожгла нас и улетела, потушили пожар и уехали в место сосредоточения. Против нас противник применил фосфор. Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем", - рассказал танкист.
https://ria.ru/20241215/tank-1989280209.html
донбасс
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донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке

Командир танка Модный: ВСУ используют "Бабу-Ягу" для атак снарядами с фосфором

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Модный", который стал свидетелем такой атаки.
"Был прилет "Бабы-Яги", немножко разворотило все, но уже сделали новый мангал (защита на танк – ред.), обшили новой резиной, очень хорошо помогает. Когда снаряд скидывает "птичка" (беспилотник - ред.), она металл пробивает, а резина очень хорошо глушит удар. Когда с закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-Яга", скинула два сброса, ни одной дырки, ничего не было. Просто она потом фосфором подожгла нас и улетела, потушили пожар и уехали в место сосредоточения. Против нас противник применил фосфор. Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем", - рассказал танкист.
Российский танк ушел от роя FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Российский танк ушел от роя дронов ВСУ
15 декабря, 07:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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