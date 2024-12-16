https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке - РИА Новости, 16.12.2024
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке
ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T07:11
2024-12-16T07:11
2024-12-16T07:11
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c165668f1c3ffb08515a417cacbc8287.jpg
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Модный", который стал свидетелем такой атаки. "Был прилет "Бабы-Яги", немножко разворотило все, но уже сделали новый мангал (защита на танк – ред.), обшили новой резиной, очень хорошо помогает. Когда снаряд скидывает "птичка" (беспилотник - ред.), она металл пробивает, а резина очень хорошо глушит удар. Когда с закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-Яга", скинула два сброса, ни одной дырки, ничего не было. Просто она потом фосфором подожгла нас и улетела, потушили пожар и уехали в место сосредоточения. Против нас противник применил фосфор. Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем", - рассказал танкист.
https://ria.ru/20241215/tank-1989280209.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d0b268ed7079988e938b2afc765c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке
Командир танка Модный: ВСУ используют "Бабу-Ягу" для атак снарядами с фосфором
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Модный", который стал свидетелем такой атаки.
"Был прилет "Бабы-Яги", немножко разворотило все, но уже сделали новый мангал (защита на танк – ред.), обшили новой резиной, очень хорошо помогает. Когда снаряд скидывает "птичка" (беспилотник - ред.), она металл пробивает, а резина очень хорошо глушит удар. Когда с закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-Яга", скинула два сброса, ни одной дырки, ничего не было. Просто она потом фосфором подожгла нас и улетела, потушили пожар и уехали в место сосредоточения. Против нас противник применил фосфор. Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем", - рассказал танкист.