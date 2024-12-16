https://ria.ru/20241216/tankist-1989360799.html

Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке

Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке - РИА Новости, 16.12.2024

Танкист рассказал, как ВСУ применяют "Бабу-Ягу" на Краснолиманском участке

ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T07:11

2024-12-16T07:11

2024-12-16T07:11

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c165668f1c3ffb08515a417cacbc8287.jpg

ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. ВСУ используют гексакоптер "Баба-Яга" для атак снарядами с фосфорным зарядом на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал журналистам командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Модный", который стал свидетелем такой атаки. "Был прилет "Бабы-Яги", немножко разворотило все, но уже сделали новый мангал (защита на танк – ред.), обшили новой резиной, очень хорошо помогает. Когда снаряд скидывает "птичка" (беспилотник - ред.), она металл пробивает, а резина очень хорошо глушит удар. Когда с закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-Яга", скинула два сброса, ни одной дырки, ничего не было. Просто она потом фосфором подожгла нас и улетела, потушили пожар и уехали в место сосредоточения. Против нас противник применил фосфор. Он взлетел повыше, я видел своими глазами, и полил нас огнем", - рассказал танкист.

https://ria.ru/20241215/tank-1989280209.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, вооруженные силы украины