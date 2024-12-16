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Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами - РИА Новости, 16.12.2024
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17:41 16.12.2024 (обновлено: 17:54 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tankery-1989513054.html
Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами
Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами - РИА Новости, 16.12.2024
Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами
Загрязнения береговой черты после крушения танкеров в Черном море на сегодняшний день не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:41
2024-12-16T17:54
крушение двух танкеров в керченском проливе
сергей аксенов (политик)
черное море
происшествия
россия
керченский пролив
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Загрязнения береговой черты после крушения танкеров в Черном море на сегодняшний день не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий, отметил он.Глава Минприроды РФ Александр Козлов в понедельник заявил, что говорить о количестве вытекших в море нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" рано, часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их и дадут заключение.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241216/avarii-1989413427.html
черное море
россия
керченский пролив
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Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе
Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель.
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крушение двух танкеров в керченском проливе, сергей аксенов (политик), черное море, происшествия, россия, керченский пролив, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), александр козлов (глава минприроды)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Сергей Аксенов (политик), Черное море, Происшествия, Россия, Керченский пролив, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Александр Козлов (глава Минприроды)
Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами

Аксенов: загрязнения береговой черты после ЧП с танкерами в Черном море нет

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Загрязнения береговой черты после крушения танкеров в Черном море на сегодняшний день не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий, отметил он.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в понедельник заявил, что говорить о количестве вытекших в море нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" рано, часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их и дадут заключение.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
Грузовое судно, перевернувшееся на Сахалине при перегрузке щебня и песка - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеСергей Аксенов (политик)Черное мореПроисшествияРоссияКерченский проливМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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