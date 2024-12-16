https://ria.ru/20241216/tankery-1989513054.html

Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами

Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами - РИА Новости, 16.12.2024

Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами

Загрязнения береговой черты после крушения танкеров в Черном море на сегодняшний день не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:41

2024-12-16T17:41

2024-12-16T17:54

крушение двух танкеров в керченском проливе

сергей аксенов (политик)

черное море

происшествия

россия

керченский пролив

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Загрязнения береговой черты после крушения танкеров в Черном море на сегодняшний день не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов."Предпринимается комплекс необходимых мер для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов. На сегодняшний день загрязнения береговой черты не обнаружено, ведутся подготовительные работы по ликвидации последствий утечки" , - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий, отметил он.Глава Минприроды РФ Александр Козлов в понедельник заявил, что говорить о количестве вытекших в море нефтепродуктов после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" рано, часть мазута осталась в судах, водолазы обследуют их и дадут заключение.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241216/avarii-1989413427.html

черное море

россия

керченский пролив

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Кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель. 2024-12-16T17:41 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крушение двух танкеров в керченском проливе, сергей аксенов (политик), черное море, происшествия, россия, керченский пролив, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), александр козлов (глава минприроды)