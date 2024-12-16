https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле - РИА Новости, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:59
2024-12-16T12:59
2024-12-16T12:59
происшествия
керченский пролив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Установлено, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10 ноября судно "Волгонефть 212" вышло из порта "Саратов", а танкер "Волгонефть 239" 16 ноября из порта "Азов". Оба шли в порт "Кавказ". Ранее сообщалось, что в воскресенье два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. На танкере "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, на "Волгонефть 239" эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек. Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керченский пролив, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку в июле