https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html

Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле

Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле - РИА Новости, 16.12.2024

Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле

Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:59

2024-12-16T12:59

2024-12-16T12:59

происшествия

керченский пролив

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Установлено, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10 ноября судно "Волгонефть 212" вышло из порта "Саратов", а танкер "Волгонефть 239" 16 ноября из порта "Азов". Оба шли в порт "Кавказ". Ранее сообщалось, что в воскресенье два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. На танкере "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, на "Волгонефть 239" эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек. Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керченский пролив, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе