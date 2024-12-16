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Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле - РИА Новости, 16.12.2024
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12:59 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле - РИА Новости, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:59
2024-12-16T12:59
происшествия
керченский пролив
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Установлено, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года", - говорится в сообщении. По данным следствия, 10 ноября судно "Волгонефть 212" вышло из порта "Саратов", а танкер "Волгонефть 239" 16 ноября из порта "Азов". Оба шли в порт "Кавказ". Ранее сообщалось, что в воскресенье два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. На танкере "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, на "Волгонефть 239" эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек. Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
https://ria.ru/20241216/evakuatsiya-1989389429.html
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происшествия, керченский пролив, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле

Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку в июле

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Нефтетанкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
"Установлено, что нефтетанкеры проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года", - говорится в сообщении.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
Вчера, 12:48
По данным следствия, 10 ноября судно "Волгонефть 212" вышло из порта "Саратов", а танкер "Волгонефть 239" 16 ноября из порта "Азов". Оба шли в порт "Кавказ".
Ранее сообщалось, что в воскресенье два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керченском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.
Оба танкера сели на мель. На танкере "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, на "Волгонефть 239" эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек.
Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
С танкера "Волгонефть-239" эвакуировали всех членов экипажа
Вчера, 10:38
 
ПроисшествияКерченский проливРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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