https://ria.ru/20241216/tanker-1989513274.html
Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована
Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована - РИА Новости, 16.12.2024
Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована
Ситуация после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива и разлива нефтепродуктов стабилизирована, рисков для экологической обстановки в Краснодарском РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:42
2024-12-16T17:42
2024-12-16T17:43
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
анапа
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Ситуация после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива и разлива нефтепродуктов стабилизирована, рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет губернатор "Угрозы для жизни и здоровья экипажа танкера нет, ситуация стабилизирована. Сегодня мы не видим рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае", - передает пресс-служба администрации региона слова губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989497740.html
https://ria.ru/20241216/moryaki-1989389045.html
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Анапа, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована
Губернатор: рисков для экологии в Краснодарском крае после крушения танкеров нет