https://ria.ru/20241216/tanker-1989513274.html

Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована

Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована - РИА Новости, 16.12.2024

Ситуация после крушения танкеров в Керченском проливе стабилизирована

Ситуация после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива и разлива нефтепродуктов стабилизирована, рисков для экологической обстановки в Краснодарском РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:42

2024-12-16T17:42

2024-12-16T17:43

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

анапа

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 16 дек - РИА Новости. Ситуация после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива и разлива нефтепродуктов стабилизирована, рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае нет губернатор "Угрозы для жизни и здоровья экипажа танкера нет, ситуация стабилизирована. Сегодня мы не видим рисков для экологической обстановки в Краснодарском крае", - передает пресс-служба администрации региона слова губернатора. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989497740.html

https://ria.ru/20241216/moryaki-1989389045.html

керченский пролив

краснодарский край

анапа

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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, анапа, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе