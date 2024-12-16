https://ria.ru/20241216/tanker-1989497740.html

В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование

В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование - РИА Новости, 16.12.2024

В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование

В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T16:36

2024-12-16T16:36

2024-12-16T16:38

керченский пролив

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Наша задача сейчас - патрулировать для того, чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые, если будут подниматься, сразу их локализовывать и не допустить их попадания на берег... Возможности у нас такие есть", - сказал Козлов журналистам.

https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html

керченский пролив

россия

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2024

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керченский пролив, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе