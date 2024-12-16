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В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование - РИА Новости, 16.12.2024
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16:36 16.12.2024 (обновлено: 16:38 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tanker-1989497740.html
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование - РИА Новости, 16.12.2024
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование
В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:38
керченский пролив
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Наша задача сейчас - патрулировать для того, чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые, если будут подниматься, сразу их локализовывать и не допустить их попадания на берег... Возможности у нас такие есть", - сказал Козлов журналистам.
https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html
керченский пролив
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керченский пролив, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование

Козлов сообщил о патрулировании в районе крушения танкеров в Керченском проливе

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Наша задача сейчас - патрулировать для того, чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые, если будут подниматься, сразу их локализовывать и не допустить их попадания на берег... Возможности у нас такие есть", - сказал Козлов журналистам.
Танкер с мазутом - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Черном море завершают подготовительную работу по уборке мазута
Вчера, 11:25
 
Керченский проливРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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