https://ria.ru/20241216/tanker-1989497740.html
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование - РИА Новости, 16.12.2024
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование
В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:36
2024-12-16T16:38
керченский пролив
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303454_0:278:783:718_1920x0_80_0_0_b6bfc46d47cd365c936968f0f405634c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В районе крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование, чтобы вовремя обнаруживать и устранять пятна мазута, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Наша задача сейчас - патрулировать для того, чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые, если будут подниматься, сразу их локализовывать и не допустить их попадания на берег... Возможности у нас такие есть", - сказал Козлов журналистам.
https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989303454_0:410:783:997_1920x0_80_0_0_680fc326edf03f23feaba047fefb1447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченский пролив, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В зоне крушения танкеров в Керченском проливе организуют патрулирование
Козлов сообщил о патрулировании в районе крушения танкеров в Керченском проливе