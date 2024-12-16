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Следователи допросят судовладельцев по делу о крушении танкеров - РИА Новости, 16.12.2024
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13:07 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/tanker-1989419703.html
Следователи допросят судовладельцев по делу о крушении танкеров
Следователи допросят судовладельцев по делу о крушении танкеров - РИА Новости, 16.12.2024
Следователи допросят судовладельцев по делу о крушении танкеров
Документы изымаются в организациях, где потерпевшие крушение в Черном море танкеры проходили техосмотры, будут проведены допросы судовладельцев в Перми и... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T13:07
2024-12-16T13:07
происшествия
черное море
пермь
россия
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Документы изымаются в организациях, где потерпевшие крушение в Черном море танкеры проходили техосмотры, будут проведены допросы судовладельцев в Перми и Петербурге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова Группа следователей работает на Кубани и в Керчи по уголовному делу в связи с крушением двух танкеров в районе Керченского пролива, сказала Постнова ранее. "В фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях, запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге" , - сообщила Постнова. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989398709.html
https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
черное море
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происшествия, черное море, пермь, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Пермь, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Следователи допросят судовладельцев по делу о крушении танкеров

В Перми и Петербурге проведут допросы судовладельцев по делу о крушении танкеров

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Документы изымаются в организациях, где потерпевшие крушение в Черном море танкеры проходили техосмотры, будут проведены допросы судовладельцев в Перми и Петербурге, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова
Группа следователей работает на Кубани и в Керчи по уголовному делу в связи с крушением двух танкеров в районе Керченского пролива, сказала Постнова ранее.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Танкеры в Черном море обследуют, когда позволит погода
Вчера, 11:29
"В фирмах, где танкеры проходили технические осмотры, изымаются документы, проводятся обыски и допросы работников портов, изучаются сводки информирования оперативными службами экипажей о чрезвычайных погодных условиях, запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге" , - сообщила Постнова.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушения танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияЧерное мореПермьРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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