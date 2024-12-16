https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:48
2024-12-16T12:48
2024-12-16T13:04
происшествия
астрахань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ."На борту находилось 12 членов экипажа, один из которых скончался. Погибший – вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. 11 потерпевших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести в Анапскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в воскресенье танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керенском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, с "Волгонефть 239" благополучно эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек.Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
https://ria.ru/20241216/moryaki-1989389045.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Астрахань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
При крушении танкера "Волгонефть 212" погиб 23-летний матрос из Астрахани