https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"

В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 16.12.2024

В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"

Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:48

2024-12-16T12:48

2024-12-16T13:04

происшествия

астрахань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ."На борту находилось 12 членов экипажа, один из которых скончался. Погибший – вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. 11 потерпевших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести в Анапскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в воскресенье танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керенском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, с "Волгонефть 239" благополучно эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек.Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.

https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html

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Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе