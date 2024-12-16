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В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 16.12.2024
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12:48 16.12.2024 (обновлено: 13:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212" - РИА Новости, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:48
2024-12-16T13:04
происшествия
астрахань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ."На борту находилось 12 членов экипажа, один из которых скончался. Погибший – вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. 11 потерпевших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести в Анапскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в воскресенье танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керенском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, с "Волгонефть 239" благополучно эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек.Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
https://ria.ru/20241216/tankery-1989418026.html
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происшествия, астрахань, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Астрахань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"

При крушении танкера "Волгонефть 212" погиб 23-летний матрос из Астрахани

© СоцсетиТанкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Соцсети
Танкер с мазутом "Волгонефть-212" терпит бедствие в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Погибший при крушении танкера "Волгонефть 212" матрос является 23-летним уроженцем Астрахани, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
"На борту находилось 12 членов экипажа, один из которых скончался. Погибший – вахтенный матрос, 23-летний уроженец города Астрахани. 11 потерпевших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести в Анапскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Поврежденные в Керченском проливе танкеры проверяли в июле
Вчера, 12:59
Ранее сообщалось, что в воскресенье танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" получили повреждения в Керенском проливе из-за шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Оба танкера сели на мель. С танкера "Волгонефть 212" эвакуированы 13 моряков, один из них погиб, с "Волгонефть 239" благополучно эвакуировали весь экипаж в количестве 14 человек.
Следователями возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Позднее одно из уголовных дел в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с танкером моряков
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияАстраханьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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