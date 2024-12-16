https://ria.ru/20241216/tanker-1989398709.html

Танкеры в Черном море обследуют, когда позволит погода

Танкеры в Черном море обследуют, когда позволит погода - РИА Новости, 16.12.2024

Танкеры в Черном море обследуют, когда позволит погода

Водолазное обследование танкеров, потерпевших крушение в Черном море, начнется, как позволит погода, спасательная операция продолжается, сообщает правительство... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T11:29

2024-12-16T11:29

2024-12-16T11:50

происшествия

россия

черное море

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Водолазное обследование танкеров, потерпевших крушение в Черном море, начнется, как позволит погода, спасательная операция продолжается, сообщает правительство РФ. "С наступлением утра операция по спасению экипажа севшего на мель танкера "Волгонефть-239" продолжилась... В настоящий момент эвакуация экипажа судна полностью завершена. Все 14 человек спасены. Как только позволит погода, начнется водолазное обследование судов, силами Морспасслужбы Росморречфлота Минтранса России", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале правительства РФ. Разлом корпуса танкера "Волгонефть-212" с грузом мазута произошел в 08.57 15 ноября у мыса Такиль в южной части Керченского пролива. Авария произошла в условиях шторма. Около 13.00 корма судна ушла под воду. С участием двух вертолетов Черноморского флота и спасательного буксира "Меркурий" спасены 12 человек. Один член экипажа погиб из-за переохлаждения. Его семье будет оказана необходимая помощь. Танкер "Волгонефть-239" с грузом мазута потерпел крушение в том же районе в 10.20. Под воздействием волн корма судна сдрейфовала к берегу в район мыса Панагия и села на грунт в 80 метрах от береговой черты.

https://ria.ru/20241216/mazut-1989398188.html

россия

черное море

керченский пролив

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происшествия, россия, черное море, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе