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"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной - РИА Новости, 16.12.2024
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06:03 16.12.2024 (обновлено: 06:04 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svyazi-1989357970.html
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной - РИА Новости, 16.12.2024
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной
Польша должна разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни, с соответствующим призывом выступила глава фонда РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T06:03
2024-12-16T06:04
в мире
справки
польша
украина
киев
владимир зеленский
кароль навроцкий
лешек миллер
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Польша должна разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни, с соответствующим призывом выступила глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме польскому правительству, опубликованном на портале Myśl Polska."Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы", — предупредила она.Лидер организации также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации, наказать виновных в этой трагедии и отречься от бандеровской идеологии.По мнению Соколовской, в этом вопросе Варшава должна руководствоваться только своими интересами и интересами польского народа, а мнение украинского руководства не должно быть приоритетным.Она еще раз напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за помощь, которую та ей оказала, а не выдвигать свои условия по каки-либо вопросам."Мы требуем прервать переговоры с украинской стороной, не соглашаясь на эксгумацию польских жертв на украинских условиях! Переговоры с украинцами должны вестись на основе требований, особенно перед лицом той неоценимой помощи, которую украинцы получили от польского народа", — заключила автор письма.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться.В ноябре министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский поле переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Украина согласилась не препятствовать проведению эксгумации тел из массовых захоронений на Волыни. Однако бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью телеканалу Polsat News призвал не верить обещаниям украинской власти, заявив, что Киев никогда не согласится на проведение эксгумации.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20241215/zelenskiy-1989284659.html
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в мире, справки, польша, украина, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, лешек миллер, украинская повстанческая армия
В мире, Справки, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Лешек Миллер, Украинская повстанческая армия
"Убийцы": в Польше потребовали разорвать связи с Украиной

В Польше призвали прекратить контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкция протеста польских фермеров в Варшаве
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Акция протеста польских фермеров в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Польша должна разорвать контакты с Украиной до тех пор, пока не будут эксгумированы тела жертв Волынской резни, с соответствующим призывом выступила глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме польскому правительству, опубликованном на портале Myśl Polska.
«
"Со страной, строящей свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев, нельзя разговаривать на партнерских началах, ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы", — предупредила она.
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
В Польше задались неудобным вопросом о Зеленском из-за катастрофы на фронте
15 декабря, 09:16
Лидер организации также потребовала от Киева признать Волынскую резню геноцидом польской нации, наказать виновных в этой трагедии и отречься от бандеровской идеологии.
По мнению Соколовской, в этом вопросе Варшава должна руководствоваться только своими интересами и интересами польского народа, а мнение украинского руководства не должно быть приоритетным.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Польше посчитали, на сколько Украине хватит американских денег
13 декабря, 13:57
Она еще раз напомнила, что Украина должна быть благодарна Польше за помощь, которую та ей оказала, а не выдвигать свои условия по каки-либо вопросам.
"Мы требуем прервать переговоры с украинской стороной, не соглашаясь на эксгумацию польских жертв на украинских условиях! Переговоры с украинцами должны вестись на основе требований, особенно перед лицом той неоценимой помощи, которую украинцы получили от польского народа", — заключила автор письма.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
"Охраняет спецназ": в Раде раскрыли судьбу Зеленского
Вчера, 01:05
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Созданная Зеленским телестудия показала карту Украины без Крыма, пишут СМИ
Вчера, 00:34
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.
Сторонники Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
"Горе": на Украине неожиданно высказались о поддержке США
15 декабря, 20:02
Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться.
В ноябре министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский поле переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Украина согласилась не препятствовать проведению эксгумации тел из массовых захоронений на Волыни. Однако бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью телеканалу Polsat News призвал не верить обещаниям украинской власти, заявив, что Киев никогда не согласится на проведение эксгумации.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Истребители ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Польша подняла авиацию якобы из-за активности России
13 декабря, 09:36
 
В миреСправкиПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийЛешек МиллерУкраинская повстанческая армия
 
 
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