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Самарский губернатор рассказал о героях-медиках, помогавшим бойцам на СВО - РИА Новости, 16.12.2024
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20:59 16.12.2024 (обновлено: 21:00 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989555395.html
Самарский губернатор рассказал о героях-медиках, помогавшим бойцам на СВО
Самарский губернатор рассказал о героях-медиках, помогавшим бойцам на СВО - РИА Новости, 16.12.2024
Самарский губернатор рассказал о героях-медиках, помогавшим бойцам на СВО
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале рассказал о медиках Ольге Широковой, Юлии Калинкиной и Ирине Полкановой, которые... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T20:59
2024-12-16T21:00
россия
самарская область
луганская народная республика
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале рассказал о медиках Ольге Широковой, Юлии Калинкиной и Ирине Полкановой, которые помогали военнослужащим специальной военной операции. "Герои - это и хрупкие женщины, которые спасают жизни наших бойцов, порой рискуя своей. Ирина Сергеевна Полканова. Фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко. Отправилась на спецоперацию вслед за сыном, который после начала СВО заключил контракт на военную службу ... Ольга Алексеевна Широкова и Юлия Владимировна Калинкина. Медицинские сестры. Много лет работали вместе в Новокуйбышевском отделении Самарского областного клинического наркодиспансера. Летом 2023 года приняли решение отправиться в зону проведения СВО и подписали контракт с Министерством обороны", - написал Федорищев. Ирина Полканова принимала участие в создании военно-полевого госпиталя на территории ЛНР, а затем трудилась в нем. Недавно женщина вернулась домой, сейчас она продолжает работать в больнице Семашко. Полканова продолжает помогать военнослужащим: с волонтерами собирает и передает гуманитарную помощь. Медик была награждена медалью Министерства обороны РФ "За боевые отличия". Юлия Калинкина после заключения контракта с Минобороны РФ стала работать в одном из госпиталей в новом регионе России, где помогала раненым бойцам. Ольга Широкова в составе передовой медгруппы находилась недалеко от линии боевого соприкосновения, где оказывала первую помощь военнослужащим. Обе женщины были награждены Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое братство" медалями "За ратную доблесть". Ольга Широкова также была удостоена медали Министерства обороны РФ "За боевые отличия". "И таких героических медиков, кто по зову сердца принимает решение отправиться на СВО, много. Как и тех, кто едет на фронт помогать нашим защитникам Отечества выполнять боевые задачи. Всем Героям мы оказываем поддержку, их семьям – внимание и заботу", - отметил Федорищев.
https://ria.ru/20241213/samara-1989149435.html
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россия, самарская область, луганская народная республика, вячеслав федорищев, сво
Россия, Самарская область, Луганская Народная Республика, Вячеслав Федорищев, СВО
Самарский губернатор рассказал о героях-медиках, помогавшим бойцам на СВО

Вячеслав Федорищев рассказал о героях-медиках, помогавшим раненым бойцам на СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале рассказал о медиках Ольге Широковой, Юлии Калинкиной и Ирине Полкановой, которые помогали военнослужащим специальной военной операции.
"Герои - это и хрупкие женщины, которые спасают жизни наших бойцов, порой рискуя своей. Ирина Сергеевна Полканова. Фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко. Отправилась на спецоперацию вслед за сыном, который после начала СВО заключил контракт на военную службу ... Ольга Алексеевна Широкова и Юлия Владимировна Калинкина. Медицинские сестры. Много лет работали вместе в Новокуйбышевском отделении Самарского областного клинического наркодиспансера. Летом 2023 года приняли решение отправиться в зону проведения СВО и подписали контракт с Министерством обороны", - написал Федорищев.
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 20:54
Ирина Полканова принимала участие в создании военно-полевого госпиталя на территории ЛНР, а затем трудилась в нем. Недавно женщина вернулась домой, сейчас она продолжает работать в больнице Семашко. Полканова продолжает помогать военнослужащим: с волонтерами собирает и передает гуманитарную помощь. Медик была награждена медалью Министерства обороны РФ "За боевые отличия".
Юлия Калинкина после заключения контракта с Минобороны РФ стала работать в одном из госпиталей в новом регионе России, где помогала раненым бойцам. Ольга Широкова в составе передовой медгруппы находилась недалеко от линии боевого соприкосновения, где оказывала первую помощь военнослужащим. Обе женщины были награждены Всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое братство" медалями "За ратную доблесть". Ольга Широкова также была удостоена медали Министерства обороны РФ "За боевые отличия".
"И таких героических медиков, кто по зову сердца принимает решение отправиться на СВО, много. Как и тех, кто едет на фронт помогать нашим защитникам Отечества выполнять боевые задачи. Всем Героям мы оказываем поддержку, их семьям – внимание и заботу", - отметил Федорищев.
Самара - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 17:34
 
РоссияСамарская областьЛуганская Народная РеспубликаВячеслав ФедорищевСВО
 
 
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