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Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон - РИА Новости, 16.12.2024
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:38
2024-12-16T17:38
2024-12-16T17:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
сво
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ЛИПЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал, что беспилотник, способный переносить тяжелые грузы и оснащенный специальной широкоформатной камерой, сделали аграрии, переоборудовав его из сельскохозяйственного летательного аппарата. По словам Артамонова, вместе с дроном бойцы получили тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры. "Недавно из региона уже ушло несколько партий гуманитарки. Все, что мы передаем нашим ребятам за ленточку – все это им необходимо. Дрон, который сделали наши аграрии, действительно, впечатляет. Еще одна вещь, о которой попросили бойцы – квадроцикл. Его им доставят до Нового года", - заверил Артамонов.
https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html
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игорь артамонов, липецкая область, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, СВО
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
Артамонов: липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
ЛИПЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он рассказал, что беспилотник, способный переносить тяжелые грузы и оснащенный специальной широкоформатной камерой, сделали аграрии, переоборудовав его из сельскохозяйственного летательного аппарата.
По словам Артамонова, вместе с дроном бойцы получили тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры.
"Недавно из региона уже ушло несколько партий гуманитарки. Все, что мы передаем нашим ребятам за ленточку – все это им необходимо. Дрон, который сделали наши аграрии, действительно, впечатляет. Еще одна вещь, о которой попросили бойцы – квадроцикл. Его им доставят до Нового года", - заверил Артамонов
.