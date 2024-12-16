Рейтинг@Mail.ru
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон - РИА Новости, 16.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
17:38 16.12.2024
https://ria.ru/20241216/svo-1989512537.html
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон - РИА Новости, 16.12.2024
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон
Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T17:38
2024-12-16T17:38
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845916703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6eac5718e3b2c8145d6f8179d7d7f131.jpg
ЛИПЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал, что беспилотник, способный переносить тяжелые грузы и оснащенный специальной широкоформатной камерой, сделали аграрии, переоборудовав его из сельскохозяйственного летательного аппарата. По словам Артамонова, вместе с дроном бойцы получили тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры. "Недавно из региона уже ушло несколько партий гуманитарки. Все, что мы передаем нашим ребятам за ленточку – все это им необходимо. Дрон, который сделали наши аграрии, действительно, впечатляет. Еще одна вещь, о которой попросили бойцы – квадроцикл. Его им доставят до Нового года", - заверил Артамонов.
https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845916703_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_38ea875bc7d72bc9bba886036497ebb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, СВО
Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон

Артамонов: липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон

© Фото пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Фото пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Он рассказал, что беспилотник, способный переносить тяжелые грузы и оснащенный специальной широкоформатной камерой, сделали аграрии, переоборудовав его из сельскохозяйственного летательного аппарата.
По словам Артамонова, вместе с дроном бойцы получили тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры.
"Недавно из региона уже ушло несколько партий гуманитарки. Все, что мы передаем нашим ребятам за ленточку – все это им необходимо. Дрон, который сделали наши аграрии, действительно, впечатляет. Еще одна вещь, о которой попросили бойцы – квадроцикл. Его им доставят до Нового года", - заверил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Липецкую область наградили за экологичный подход к утилизации ТКО
12 декабря, 12:41
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала