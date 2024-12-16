https://ria.ru/20241216/svo-1989512537.html

Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон

Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон - РИА Новости, 16.12.2024

Липецкие аграрии передали в зону СВО мощный грузовой дрон

Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T17:38

2024-12-16T17:38

2024-12-16T17:38

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

сво

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ЛИПЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Артиллеристы двух липецких именных дивизионов, находящихся в зоне СВО, получили от земляков гуманитарный груз, в составе которого мощный грузовой дрон, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал, что беспилотник, способный переносить тяжелые грузы и оснащенный специальной широкоформатной камерой, сделали аграрии, переоборудовав его из сельскохозяйственного летательного аппарата. По словам Артамонова, вместе с дроном бойцы получили тепловые пушки, дизельные генераторы, автомобильные радиостанции, тепловизоры. "Недавно из региона уже ушло несколько партий гуманитарки. Все, что мы передаем нашим ребятам за ленточку – все это им необходимо. Дрон, который сделали наши аграрии, действительно, впечатляет. Еще одна вещь, о которой попросили бойцы – квадроцикл. Его им доставят до Нового года", - заверил Артамонов.

https://ria.ru/20241212/artamonov-1988792694.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область, сво