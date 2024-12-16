https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html

Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии

Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии - РИА Новости, 16.12.2024

Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии

Чувашия запустит аналог программы "Время героев" - региональный проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на госслужбе, заявил... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:29

2024-12-16T14:29

2024-12-16T17:44

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

единая россия

чувашская республика (чувашия)

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Чувашия запустит аналог программы "Время героев" - региональный проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на госслужбе, заявил глава республики Олег Николаев. Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" в субботу поставил задачу искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование. "Проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях запустим в Чувашии. Программа станет аналогичной федеральной программе "Время героев"... Создание такой программы в республике станет шагом для вовлечения ветеранов СВО в управление органами власти, предприятиями, муниципалитетами", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, лекторами должны стать отраслевые министры, а куратором проекта Николаев предложил назначить человека, имеющего боевой опыт, чтобы он сопровождал и координировал работу как на федеральном, так и региональном уровне. "Необходимо продумать форму и методы подачи информации, чтобы участники программы могли быстро вникнуть в тонкости и особенности государственной и муниципальной службы, научились организовывать работу и получили актуальные знания, в том числе умели работать в электронных и цифровых сервисах. Прошу в течение недели региональное министерство труда и социальной защиты и администрацию главы Чувашии представить свои предложения и видения. Необходимо и участие общественных институтов", - сообщил Николаев.

https://ria.ru/20211209/nikolaev-1762786386.html

https://ria.ru/20241206/chuvashiya-1987751994.html

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россия, олег николаев (политик), владимир путин, единая россия, чувашская республика (чувашия), сво