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Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии - РИА Новости, 16.12.2024
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14:29 16.12.2024 (обновлено: 17:44 16.12.2024)
https://ria.ru/20241216/svo-1989450247.html
Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии
Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии - РИА Новости, 16.12.2024
Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии
Чувашия запустит аналог программы "Время героев" - региональный проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на госслужбе, заявил... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:29
2024-12-16T17:44
россия
олег николаев (политик)
владимир путин
единая россия
чувашская республика (чувашия)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Чувашия запустит аналог программы "Время героев" - региональный проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на госслужбе, заявил глава республики Олег Николаев. Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" в субботу поставил задачу искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование. "Проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях запустим в Чувашии. Программа станет аналогичной федеральной программе "Время героев"... Создание такой программы в республике станет шагом для вовлечения ветеранов СВО в управление органами власти, предприятиями, муниципалитетами", - написал Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, лекторами должны стать отраслевые министры, а куратором проекта Николаев предложил назначить человека, имеющего боевой опыт, чтобы он сопровождал и координировал работу как на федеральном, так и региональном уровне. "Необходимо продумать форму и методы подачи информации, чтобы участники программы могли быстро вникнуть в тонкости и особенности государственной и муниципальной службы, научились организовывать работу и получили актуальные знания, в том числе умели работать в электронных и цифровых сервисах. Прошу в течение недели региональное министерство труда и социальной защиты и администрацию главы Чувашии представить свои предложения и видения. Необходимо и участие общественных институтов", - сообщил Николаев.
https://ria.ru/20211209/nikolaev-1762786386.html
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россия, олег николаев (политик), владимир путин, единая россия, чувашская республика (чувашия), сво
Россия, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Единая Россия, Чувашская Республика (Чувашия), СВО
Проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии

Николаев: проект по подготовке ветеранов СВО для госслужбы запустят в Чувашии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Чувашия запустит аналог программы "Время героев" - региональный проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на госслужбе, заявил глава республики Олег Николаев.
Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" в субботу поставил задачу искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Олег Николаев: Чувашия ждет решения по QR-кодам для неофициально болевших
9 декабря 2021, 10:30
"Проект по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях запустим в Чувашии. Программа станет аналогичной федеральной программе "Время героев"... Создание такой программы в республике станет шагом для вовлечения ветеранов СВО в управление органами власти, предприятиями, муниципалитетами", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, лекторами должны стать отраслевые министры, а куратором проекта Николаев предложил назначить человека, имеющего боевой опыт, чтобы он сопровождал и координировал работу как на федеральном, так и региональном уровне.
"Необходимо продумать форму и методы подачи информации, чтобы участники программы могли быстро вникнуть в тонкости и особенности государственной и муниципальной службы, научились организовывать работу и получили актуальные знания, в том числе умели работать в электронных и цифровых сервисах. Прошу в течение недели региональное министерство труда и социальной защиты и администрацию главы Чувашии представить свои предложения и видения. Необходимо и участие общественных институтов", - сообщил Николаев.
Многоэтажные дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 16:06
 
РоссияОлег Николаев (политик)Владимир ПутинЕдиная РоссияЧувашская Республика (Чувашия)СВО
 
 
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