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Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ
Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ - РИА Новости, 16.12.2024
Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ
Министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:11
2024-12-16T14:11
2024-12-16T14:40
вооруженные силы украины
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения ВСУ."Далее - модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что в кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры - ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО.
https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html
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вооруженные силы украины, андрей белоусов, безопасность
Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ
Белоусов поручил защитить арсеналы в зоне досягаемости средств поражения ВСУ