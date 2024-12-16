https://ria.ru/20241216/svo-1989443541.html

Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ

Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ - РИА Новости, 16.12.2024

Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ

Министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:11

2024-12-16T14:11

2024-12-16T14:40

вооруженные силы украины

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения ВСУ."Далее - модернизировать систему материально-технического обеспечения с учетом СВО. В первоочередном порядке требуется обеспечить защиту арсеналов и баз ГСМ в зоне досягаемости средств поражения противника", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Он добавил, что в кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры - ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО.

https://ria.ru/20241216/initsiativa-1989453158.html

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вооруженные силы украины, андрей белоусов, безопасность