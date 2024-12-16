https://ria.ru/20241216/svo-1989408643.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили свыше 55 военных, 155 мм гаубица М777 производства РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:15

2024-12-16T12:15

2024-12-16T13:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сша

запорожская область

янтарный

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989296356_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_a232f022650beffdf8f5d761fceb0bfe.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили свыше 55 военных, 155 мм гаубица М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, уничтожены четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и два 152 мм орудия Д-20. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

запорожская область

янтарный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, сша, запорожская область, янтарный, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность