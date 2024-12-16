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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили свыше 55 военных, 155 мм гаубица М777 производства РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:15
2024-12-16T12:15
2024-12-16T13:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили свыше 55 военных, 155 мм гаубица М777 производства США, два 152 мм орудия Д-20, уничтожены четыре склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Антоновка, Янтарное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и два 152 мм орудия Д-20. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, сша, запорожская область, янтарный, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Запорожская область, Янтарный, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли более 55 военных в зоне действий "Днепра"