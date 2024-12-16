https://ria.ru/20241216/svo-1989408390.html

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024

Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих и три боевые бронемашины,... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T12:14

2024-12-16T12:14

2024-12-16T13:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность