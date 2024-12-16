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Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ - РИА Новости, 16.12.2024
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих и три боевые бронемашины,... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T12:14
2024-12-16T12:14
2024-12-16T13:08
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял более 440 военнослужащих и три боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Щербиновка, Новооленовка, Новопустынка, Петровка и Дзержинск Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", три 152-миллиметровых орудия Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" отразили девять контратак ВСУ
ВСУ потеряли более 440 военных в зоне действий "Центра"